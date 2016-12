Von Theresa Mair

Innsbruck – Es tobt der Erste Weltkrieg. Ein verwundeter Soldat kommt im Oktober 1914 in die Innsbrucker Klinik. Seine Stimme ist heiser, sein Genick steif. Eine Kugel hatte drei Monate zuvor seine linke Gesichtshälfte durchdrungen und die Halsschlagader verletzt, bevor sie rechts am Genick wieder ausgetreten war. Ein Kurzschluss zwischen Vene und Arterie war entstanden.

Drei Wochen später konnte der 25-Jährige ohne neurologische Defizite aus der Klinik entlassen werden. Der Soldat hatte dies dem Chirurgen Hans von Haberer-Kremshohenstein zu verdanken, der bei ihm die weltweit erste Carotis-Rekonstruktion (Wiederherstellung der Halsschlagader) durchführte. 1916 wurde die medizinische Sensation öffentlich.

Hundert Jahre liegt der historische Erfolg zurück. Mit 2016 geht für die Innsbrucker Universitätsklinik für Gefäßchirurgie aber ein Jahr der vielen Jubiläen zu Ende.

Gerhard Judmaier baute vor 60 Jahren die Ambulanz für Gefäßchirurgie im Rahmen der Klinik für Allgemeinchirurgie auf. Gemeinsam mit seinem späteren Nachfolger, Gerhard Flora, legte er eine Spenderbank gefriergetrockneter Arterien an. Vor wiederum 20 Jahren wurde die Gefäßchirurgie mit der Berufung von Gustav Fraedrich zur eigenen Universitätsklinik erhoben.

Bis heute steht die Klinik in der Tradition der ersten Halsschlagader-Rekonstruktion. Dank ihres weltweiten Renommees und des großen Patienteneinzugsgebiets aus ganz Westösterreich und Südtirol verfügen die Innsbrucker Experten zudem über eine große Anzahl von Patientendaten. Dies hat nach Angaben von Klinikdirektor Fraedrich zu wichtigen Erkenntnissen geführt.

„80 Prozent der Schlaganfälle entstehen wegen Durchblutungsstörungen, die durch ein Gerinnsel verursacht werden. Wiederum ein Viertel davon gehen von einer Engstelle in der Halsschlagader, einer Caro­tisstenose, aus“, erklärt Fraedric­h.

Jedoch hat eine Durchblutungsstörung der Carotis andere Folgen als z. B. jene an den Herzkranzgefäßen. Das Gehirn wird von vier Halsschlagadern mit Sauerstoff versorgt, zwei vorne und zwei hinten, die im Gehirn miteinander verbunden sind.

Eine Einengung oder gar ein Verschluss durch Cholesterin-Ablagerungen und Verkalkungen – die Plaque – muss deshalb nicht zu Ausfällen führen. Immerhin wird das Gehirn noch von drei weiteren Schlagadern versorgt. „Die große Gefahr ist allerdings, dass sich Teile aus der Plaque lösen und in die Gefäße des Hirns verschleppt werden.“

Lähmungen und hängende Mundwinkel auf der Gegenseite der betroffenen Hirnregion, Blindheit am Auge der gleichen Seite oder eine verwaschene Sprache sind typische Schlaganfall-Warnsignale. Kommt ein Patient mit diesen Symptomen in die Klinik, wird auch die Halsschlagader mit Ultraschall untersucht. Besteht das Risiko, dass die Ablagerungen instabil sind, gibt es zwei Möglichkeiten: eine Operation, bei der die Carotis ausgeschält und wiederhergestellt wird, oder das Einsetzen eines stabilisierenden Netzes, des so genannten Stents.

Früher wurde bei einem kleinen bzw. vorübergehenden Schlaganfall mit einer Operation mindestens sechs Wochen zugewartet. „Heute wissen wir, dass das Risiko binnen der ersten sieben Tage am größten ist, einen weiteren, schweren Schlaganfall zu erleiden. Das Konzept der möglichst frühen Operation hat sich nicht zuletzt aufgrund von Untersuchungen an der Klinik weltweit durchgesetzt.“ Falls gar keine Symptome bestehen, werde nur dann operiert, wenn die Carotis-Verengung ungewöhnlich schnell fortschreitet.

Gestentet werde – obwohl von Patienten als minimalinvasive Option bevorzugt – nur bei Rückfällen, bei narbigem Gewebe. „Das Ausschälen der Caroti­s und das Vernähe­n ist sichere­r. Beim Einführe­n des Stents besteht das Risik­o, dass instabil­e Ablagerungen abbrechen.“

Die Operation am Hals dauert eine Stunde, der Patient ist bei Bewusstsein. „Er bekommt einen Quietschball in die Hand, sodass wir während der OP die neurologischen Funktionen überwachen können“, sagt Fraed­rich. Operiert werde nur, wenn das Risiko unter drei Prozent liegt. „Insgesamt führen wir an der Gefäßchirurgie 2600 Eingriffe im Jahr durch, davon 150 an der Carotis. Dabei erfüllen wir höchste Qualitätsansprüche und haben für die Carotisstenose die Leitlinien für Österreich mitentwickelt.“