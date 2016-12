Innsbruck, Wien – Fünf Wochen früher als erwartet ist die Grippewelle in Österreich angekommen. Vor allem Wien und die Steiermark verbuchen gehäuft Influenza-Fälle, aber auch in Tirol war laut Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber in den vergangenen zwei Wochen ein deutlicher Anstieg der Grippe – und vor allem der grippalen Infekte – zu verzeichnen. „Wir rechnen damit, dass wir mit Schulbeginn in eine massive Grippewelle hineinkommen“, so Katzgraber.

Über genaue Erkrankungszahlen verfüge das Land momentan nicht, da aufgrund der Feiertage die Meldeaktivität der Tiroler Überwachungspraxen eingeschränkt sei. Die echte Grippe überlagere sich in den nächsten Tagen zunehmend mit grippalen Infekten und Bauchgrippe. Kennzeichnend für eine Influenza-Infektion ist hohes Fieber.

„Impfung ist jetzt noch sinnvoll“

„Sich jetzt impfen zu lassen, ist jedenfalls noch sinnvoll, da die Epidemie mindestens acht bis zehn Wochen anhalten wird. Der Impfstoff greift heuer sehr gut“, sagt Katzgraber. Vom Wiener Virologischen Institut wisse er zudem, dass sich die Viren in dieser Saison „bei älteren Patienten stärker auswirken als in früheren Jahren“.

Vor 14 Tagen wurde in Wien mit rund 9000 Neuerkrankungen an Influenza und grippalen Infekten die diesjährige Grippewelle eingeläutet. In 70 Prozent der eingesendeten Proben der vergangenen Woche sind Influenza-Viren nachgewiesen worden, wie Virologen der Med-Uni Wien meldeten. (thm, APA)

Tipps zur Vorbeugung

Gesundheitsexperten des Roten Kreuzes haben fünf Tipps erarbeitet, die die Ansteckungsgefahr mit Grippeviren verringern können.

1. Hände waschen: Besonders wichtig ist gründliches Händewaschen mit Seife und warmem Wasser vor und nach dem Kontakt mit erkrankten Personen, nach Aufenthalten im Freien, nach der Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Verkehrsmittel.

2. Den Mund bedecken: Beim Niesen oder Husten sollte auf Hygiene geachtet werden: Papiertaschentücher vorhalten oder, falls nicht anders möglich, den Ärmel oder Ellenbogen.

3. Abstand halten: Einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen einhalten. Auch das Händeschütteln und Begrüßungsküsse sollten während der Grippezeit eingeschränkt werden, Grippeviren übertragen sich dadurch besonders schnell.

4. Kranke und Gesunde trennen: Erkrankte Familienmitglieder sollten in einem separaten Raum untergebracht werden. Die Versorgung mit ausreichend Flüssigkeit wie Wasser, Saft und Suppe sind besonders wichtig. Häufig stoßweises Lüften des Raumes vermindert die Virusmenge in der Luft.

5. Richtige Abfallentsorgung: Verwendete Masken oder Taschentücher sind richtig zu entsorgen und in verschlossenen Beuteln wegzuwerfen.