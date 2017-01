Von Liane Pircher

Innsbruck – Es sieht ganz danach aus, dass die Lände­r Sophie Karmasins Idee, im Jugendschutzgesetz ein Rauchverbot bis 18 auszusprechen, heuer angehen werden. Und das unabhängig von der scheinbar endlosen Debatte, die Jugendschutzgesetze endlich von der Länder- auf eine einheitliche Bundesebene zu heben. Im Gegensatz zu anderen Jugendlandesräten spricht sich LR Beat­e Palfrade­r schon länger für ein Rauchverbot bis 18 aus: „Damit könnte die Hemmschwelle für den Griff zur ersten Zigarette doch etwas vergrößert werden“, sagt sie.

Tirol hat bereits vor einem Jahr das Jugendförderungs- und Jugendschutzgesetz novelliert (in Kraft getreten am 1.1.2016) und dieses um jugendgefährdende Waren wie Shishas, Wasserpfeifen und E-Zigaretten ergänzt. Im Falle einer Verlängerung des Rauchverbotes von 16 auf 18 würde auch dies auch geändert werden müssen. Die Kinder- und Jugendanwältin Elisabeth Harasser sagt: „Das neue Verbot wäre gut, wird alleine aber wenig bringen. Wir bräuchten auf jeden Fall begleitend dazu wieder einmal eine starke Offensive der Aufklärung.“ Fakt sei, dass hierzulande zu viele Jugendliche zu früh zum Glimmstengel greifen würden (siehe Grafik). Europaweit sind Österreichs Jugendliche seit Jahren Spitzenreiter in der Raucherstatistik.

Gesundheitlich betrachtet ist es nicht egal, mit welchem Alter jemand zu rauchen beginnt: „Die jugendlichen Atemwege und das Bronchialsystem sind noch nicht ausgereift und im Wachstum, je früher jemand raucht, desto schädlicher ist es. Für Mädchen ist Rauchen bei gleicher Menge schädlicher als für Burschen“, erklärt Primar Herbert Jamnig, Lungenarzt am KH Natters. Ausgewachsen sei eine Lunge erst mit etwa 18 Jahren. Außerdem wisse man, dass ein früher Beginn mehr Risiko für ein Suchtpotenzial berge als eine später begonnene Raucher­karriere. Bei einer Anhebung des Rauchverbotes würde Österreich endlich bei einem Thema nachziehen, das in anderen EU-Ländern längst gelte: „Wenn 16-Jährige schon rauchen dürfen, dann zieht das automatisch auch mehr 14-,15-Jährige in den Bann. Ein Verbot bis 18 wäre ein anderes, starkes Signal“, sagt Jamnig. Rauchen müsse uncool sein.