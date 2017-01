Von Theresa Mair

Innsbruck – Im zehnten Monat wird dem Baby die erste Teilimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) gespritzt, vier Wochen danach folgt die zweite Dosis. So sieht es der Österreichische Impfplan vor und so wünscht es sich die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Aber: Die Österreicher spielen da immer weniger mit. Die Zahl der Impfskeptiker nimmt zu.

In Innsbruck treffen sich heute und morgen erstmals 50 Impfexperten der WHO, des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) sowie der Medizinischen Universität Innsbruck. Auf Einladung der hiesigen Sektion für Hygiene und Mikrobiologie sollen im Rahmen des Meetings auch Maßnahmen zur Verbesserung der Impfmoral diskutiert werden. Denn wenn das WHO-Ziel, die Masern auszurotten, zeitgerecht aufgegangen wäre, dann gäbe es schon seit zwei Jahren keine Masern mehr auf der Welt.

Dafür müssten jedoch 95 Prozent der Bevölkerung dagegen geimpft sein, wie WHO-Vertreter Mark Muscat gestern sagte. „Die Masernfälle sind in den vergangenen zwanzig Jahren zwar drastisch zurückgegangen. In 14 Mitgliedsländern sind die Masern aber nach wie vor endemisch. 24 Staaten konnten sie eliminieren“, so Muscat. 2016 sind bis Oktober 2535 Masernfälle in 33 Ländern der WHO-Europaregion registriert worden, sieben Menschen sind gestorben, darunter vier Babys, die noch zu klein waren, um geimpft zu werden.

Österreich erreicht gerade einmal eine Durchimpfung von 87 Prozent und belegt damit einen der hinteren Plätze von 53 Mitgliedstaaten der WHO-Europaregion. In einigen Tiroler Bezirken wird sogar deutlich weniger geimpft. „Bei der zweiten Dosis erreicht Kufstein 71 Prozent, Kitzbühel 72 und Reutte 74. Bis zum zweiten Lebensjahr sind teilweise nur 50 Prozent der Kinder geimpft“, sagte Tagungs­organisator Peter Kreidl.

Warum die Impfmoral in den Bezirken so unterschiedlich ist, kann er sich nicht erklären. Es gebe jedoch Personengruppen, denen die Sinnhaftigkeit der Masern-Impfung schwer zu vermitteln sei. „Missinformation“ aus dem Internet und zu wenig Zeit für ausführliche Beratung von Seiten der Ärzte würden jedoch zur wachsenden Impfskepsis beitragen. Kursierenden „Verschwörungstheorien“, wonach nur Pharmafirmen etwas von der Impfung hätten, tritt er entschieden entgegen. „Die Tagung ist nicht von Pharmafirmen gesponsert. Wir müssen das Vertrauen der Bevölkerung wieder zurückgewinnen“, so Kreidl.

2016 sind in Österreich 16 Menschen an Masern erkrankt. „Das sind immer noch zu viele. Die Masern sind die ansteckendste Krankheit überhaupt. Jeder Infizierte kann bis zu 18 Ungeimpfte anstecken. Wir haben das Eliminationsziel der WHO 2015 klar verfehlt“, findet auch Andrea Grisold von der Österreichischen Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin deutliche Worte.

„Die Impfskeptiker sind gut vernetzt. In diesem Personenkreis stellen wir aber auch die Ausbrüche fest.“ Um dagegen anzugehen, haben sich die Experten vorgenommen, die Kommunikation mit der Bevölkerung weiterhin zu verbessern. Speziell das Gesundheitspersonal sei angehalten, sich impfen zu lassen.

Muscat nimmt die Regierungen in die Pflicht. „Anhaltendes und starkes politisches Engagement ist wichtig, um eine hohe Masern-Immunität in der Bevölkerung zu erreichen und die Überwachung sowie das Management von Ausbrüchen zu gewährleisten.“ In solchen Fällen werden in Österreich alle Personen ausgeforscht, die mit dem Erkrankten Kontakt hatten.

Trotz der sinkenden Durchimpfungsrate hält der Innsbrucker Experte Kreidl nichts von der Einführung einer Impfpflicht, wie sie z. B. in Italien besteht. „Man soll die Menschen nicht bevormunden. Das würde wieder nur den Impfgegnern Argumente liefern.“ Stattdessen bevorzuge man Beratung und Aufklärung. In diesem Sinne appelliert Reinhard Würzner, Impfexperte an der Med-Uni, an das logische Denken.

Es sei ein Irrglauben, dass eine durchgestandene Masern-Infektion das Immunsystem stärkt. „Im Gegenteil: Sie schwächt das Immunsystem über Jahre. Jeder Tausendste stirbt. Das Impfvirus dagegen ist 1000-fach schwächer als das Wildvirus“, erklärt Würzner.

Das bedeute auch: „Wer sich nicht impfen lässt, bekommt irgendwann das 1000-fach stärkere Wildvirus.“ Fakt sei nämlich, dass 95 Prozent der 65-Jährigen Masern-Antikörper im Blut haben – weil sie geimpft sind oder sich mit Masern angesteckt haben. „Da ist es logischerweise doch besser, ich habe den schwächeren Impfvirus.“