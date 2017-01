Von Judith Sam

Innsbruck – Achte Stunde, politische Bildung, ein Schüler reibt sich die Augen, ein anderer hat sichtlich Mühe, sich zu konzentrieren. „Kein Wunder, bei dieser Luft“, resümiert Bruno Oberhuber. Der Geschäftsführer der Energie Tirol misst 1800 ppm – „parts per million“ – CO2 im Klassenzimmer: „Ab 1000 ppm sinkt die Leistungsfähigkeit um etwa zehn Prozent. Bei 2000 ppm können Kopfschmerzen und Müdigkeit auftreten.“

Ein ganz anderes Bild liefert ein Raum nebenan in der Tiroler Fachberufsschule für Installations- und Blechtechnik (TFBS). Auch hier grübeln Schüler über ihren Aufgaben, die Luft ist jedoch frischer, die Raumtemperatur angenehmer. „In diesem Zimmer haben Schüler unseres vierten Lehrjahrs eine Lüftungsanlage eingebaut“, erklärt Schuldirektor Winfried Judmaier und deutet auf die Messwerte. In der belüfteten Klasse liegen die CO2-Werte bei etwa 950 ppm: „Wir haben dieses Unterrichtsprojekt ins Leben gerufen, nachdem wir von anderen Schulen gehört haben, dass es teils Probleme mit dem Geräuschpegel und der Zugluft gibt, die durch Lüftungsanlagen entstehen.“ Einige der bis zu 7000 Euro teuren Geräte wurden darum sogar kurz nach der Anschaffung wieder abgestellt.

Laut Oberhuber sind diese Reklamationen nicht immer ganz triftig: „30 Dezibel – so laut kann eine Lüftungsanlage werden. Das ist etwa die Lautstärke von Flüstern.“ Umweltmediziner Heinz Fuchsig hat ein weiteres Argument parat: „Studien belegen, dass man sich bei leisen Geräuschen besser konzentrieren kann als bei absoluter Stille. Das ist etwa bei Schularbeiten von Vorteil.“

Darüber lässt sich laut dem Experten der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt diskutieren: „Andere Vorteile von Lüftungsanlagen liegen jedoch auf der Hand. Wer nur lüftet, ist auf Wind angewiesen, damit die Luft im Raum in Bewegung gerät und getauscht wird. In Innsbruck herrscht allerdings an 20 Prozent der Tage absolute Windstille. In München ist es etwa nur ein Prozent.“

Die Folge sei, dass beim Lüften keine Frischluft hereinweht, sondern nur Feuchtigkeit austritt: „Darum weisen viele Klassen, deren Luft ich im Laufe der Jahre getestet habe, nur Feuchtigkeitswerte von 20 bis 25 Prozent auf. Für den Sprechberuf Lehrer sollten die Werte bei 40 Prozent liegen. Andernfalls drohen den Pädagogen Stimmprobleme.“

Ein weiteres Argument sei die erhöhte Ansteckungsgefahr, vor allem jetzt in der Grippezeit. US-Forscher untersuchten einen Klassenraum mit 30 Personen – von denen einer an akuter Grippe litt –, die vier Stunden im selben Raum saßen. Bei 1000 ppm CO2 steckten sich fünf Personen an, bei 2000 ppm waren es zwölf, bei 3000 ppm sogar 15.

„Nicht ganz so folgenschwer, doch durchaus beeinträchtigend sind die subtilen Effekte für die Nase. Kurz Mief“, erklärt Fuchsig. Der Umweltmediziner wurde etwa in eine Innsbrucker Schule gebeten, um herauszufinden, warum es dort seit 15 Jahren stank: „Die banale Ursache war der Polymerboden, der mit zu saurem Reiniger geputzt wurde und daher jahrelang Ausdünstungen ausstieß.“

Die Schüler der TFBS haben seit Herbst die Möglichkeit, Aspekte wie den Geruch in Fragebögen zu beurteilen. „Zwei Klassen wechseln nämlich alle vier Wochen zwischen dem belüfteten und dem unbelüfteten Raum hin und her. Im Anschluss geben sie ihre Meinung dazu ab“, weiß Judmaier.

Bisher ergab das Monitoring, dass die Fugenlüftung und „undichte“ Gebäudehüllen in dem denkmalgeschützten Altbau keineswegs ausreichen, um die CO2-Konzentration unterhalb des Richtwerts zu halten: „Und will man den Wert durch Lüften erreichen, müsste man das alle 20 Minuten machen. Unmöglich, ohne den Unterricht zu stören.“

Ende des Schuljahres läuft das Projekt übrigens aus. Dann werden die endgültigen Werte erhoben und genutzt, um auch in anderen Tiroler Schulen gegen dicke Luft im Klassenzimmer vorzugehen.