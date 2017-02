Innsbruck – Subjektiv hat man dieser Tage den Eindruck, dass so ziemlich alle krank sind. Tatsächlich ist der Höhepunkt der Grippewelle schon überschritten, weiß Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion für Tirol. Wer derzeit per Schnelltest wissen möchte, ob ihn die Grippe erwischt hat, wird mitunter vertröstet.

Schnelltests seien erst binnen einer Woche lieferbar, heißt es etwa im Krankenhaus Schwaz. Engpässe kann auch Luckner-Hornischer bestätigen. Problematisch sei das aber nicht, die Tests seien nicht dafür gedacht, in größerem Umfang durchgeführt zu werden. „Wenn jeder Verdachtsfall auf Grippe getestet werden würde, würde dies das System unnötig belasten“, so die Expertin. Entscheidend für die Behandlung seien die Symptome des Patienten. Hinweise seien hohes Fieber, starkes Krankheitsgefühl sowie Kopf-, Gelenks- und Gliederschmerzen. Antibiotika helfen bei Viren nichts.Spezielle Grippemittel, wie Tamiflu, würden nur wirken, wenn sie binnen der ersten 24 bis 48 Stunden nach der Infektion eingesetzt werden. „Die Ärzte brauchen zum Einsatz dieser Mittel keinen Grippe-Test“, so Luckner-Hornischer. Die Krankheitsdauer verringert sich im Idealfall um zwei Tage.

Sie geht davon aus, dass diese schwere Grippewelle, die in ganz Östterreich grassiert, in etwa vier Wochen vorbei sein wird. Der Höhepunkt sei in der zweiten Jännerwoche zu verorten. Da wurden die Neuerkrankungen mit 4650 Personen beziffert.

„Diese Welle wird nicht die letzte gewesen sein. Ein wirksamer Schutz wäre nur gegeben, wenn wir eine Durchimpfungsrate von mindestens 65 Prozent erreichen“, so die Expertin. Enttäuscht ist sie darüber, dass die Tiroler der Grippe-Impfung so negativ gegenüber stehen, unter 10 Prozent lassen sich impfen. „Derzeit sind drei bis fünf der Bevölkerung wegen Grippe außer Gefecht. Die Menschen interessiert das nur, wenn es sie selber betrifft“, sagt die Medizinerin. Die Grippe sei nicht extrem ansteckend. Daher sei man mit einer recht niederen Durchimpfungsrate (65 Prozent) auf der sicheren Seite. „Die Leute jammern furchtbar, wenn sie die Grippe erwischt. Die Katastrophe ist, wenn es keine Tests gibt“, kritisiert die Medizinerin. (pla)