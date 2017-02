Von Matthias Christler Innsbruck — 50 Jahre sind vergangen, seit sich mit dem US-Psychologen James Bedford am 12. 1. 1967 erstmals ein Mensch wenige Stunden nach seinem Tod einfrieren ließ. Wenige Monate sind vergangen, seit sich ein 14-jähriges, an Krebs erkranktes Mädchen nach dem Ableben so einem Verfahren unterzog. Beide Körper werden derzeit bei minus 196 Grad Celsius in Behältern in den USA aufbewahrt. In einem Brief an den Richter, der schließlich entschied, dass sich die 14-jährige Britin der Kryokonservierung oder kurz Kryonik unterziehen durfte, hatte sie ihre Beweggründe geschildert: „Ich glaube, die Konservierung durch Einfrieren gibt mir die Chance, geheilt und wieder aufgeweckt zu werden — und wenn es erst in Hunderten von Jahren ist." Ihre Hoffnung ist, dass irgendwann einmal einerseits die Medizin so weit ist, ihren Krebs zu heilen, und andererseits die Wissenschaft den Auftau-Prozess so beherrscht, dass ihr Körper wiederbelebt werden kann. So weit die Theorie, in der Praxis werden ethische Fragen über das Leben nach dem Tod und eine mögliche „Wiederauferstehun­g" genauso wie rechtliche und wissenschaftliche Fragen aufgeworfen. In Österreich gibt es die Bestattungspflicht. Für die Deutsche Gesellschaft für Angewandte Biostase, die sich mit Kryonik befasst, stellt das die kleinste Hürde dar: „Die Überführung in die USA, wo derzeit die meisten Körper lagern, ist möglich — zum Beispiel durch Ausnahmegenehmigungen mit einer wissenschaftlichen Begründung", erklärt DGAB-Vorstand Dirk Nemitz. Etwa 100 Personen aus dem deutschsprachigen Raum interessieren sich für Kryonik bzw. haben bereits einen Vertrag mit einem der zwei Unternehmen, die in den USA das Verfahren durchführen, unterschrieben. Einer davon ist Klaus Sames, der von deutschen Medien als „Kryonik-Pionie­r" bezeichnet wird. Selbst sagt der 77-jährige Deutsche, dass er sich seit 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Das Gerichtsurteil im Fall der 14-jährigen Britin sei ein Präzedenzfall, der die bislang belächelte Wissenschaft der Kryonik seriöser erscheinen lasse: „Unser Ulmer Projekt, wie wir es nennen, zielt darauf ab, dass wir bei uns in Deutschland eine Methode entwickeln, den Körper des Verstorbenen sofort so zu konservieren, dass er den Transport in die USA zu den Lagerhallen übersteht", erklärt der Gerontologe. Theoretisch könnte man zwar kurz vor dem Ableben in die USA reisen und neben den Kühlbehältern warten, „aber der Tod lässt sich nicht voraussagen. Es dauert dann vielleicht noch Monate, bis man stirbt." Bei den zwei US-Unternehmen sind laut deren Angaben derzeit mehr als 250 Verstorbene eingelagert, darunter befinden sich James Bedford und die 14-jährige Britin. Wie ihre Organe und vor allem das Gehirn die Konservierung überstanden haben, ist nicht bekannt. Bislang wurde laut Sames nur bei der Niere eines Kaninchens nachgewiesen, dass es möglich ist, ein Organ wieder zu aktivieren. Die Methode der Kryokonservierung wird zumindest in anderen medizinischen Bereichen erfolgreich eingesetzt — etwa beim Einfrieren von Eizellen oder von Stammzellen aus dem Nabelschnurblut. Beim Menschen ist das Gehirn die größte Hürde. Im Gegensatz zu Zellen von Organen haben Nervenzellen eine viel komplexere Struktur und können kaum ohne Schaden einheitlich abgekühlt werden. Der Leiter des Zentrums für Hirnforschung der Med-Uni Wien, Jürgen Sandkühler, sagte dem Standard, dass zudem zwischen dem Tod und der Konservierung schon Hirnschäden auftreten. Dem hält Kryonik-Pionier Sames entgegen: „Es ist erwiesen, dass acht Stunden nach dem Herzstillstand noch 50 Prozent der Hirnzellen intakt sind." Mithilfe von zukünftigen Technologien wie Nanobots, die im Körper Heilprozesse anstoßen, könne man die beschädigten Zellen reparieren. Christine Bandtlow, Vorstand der Sektion für Neurobiochemie der Med-Uni Innsbruck, bestätigt zwar Sames' Ausführung, wonach ein Teil der Hirnzellen weiterleben könne, alles andere in Bezug auf die Kryokonservierung ist aber aus ihrer Sicht noch zu wenig erforscht. „Meines Wissens gibt es bislang keine Forschung, bei der nach so einem Prozess Gehirnaktivitäten nachgewiesen werden konnten", sagt sie und ergänzt, dass aus bioethischer Sicht wohl keine Kommission solche Versuche billigen würde. Für Kryoniker liegt die Hoffnung auf Eis bzw. in der Zukunft. DGAB-Vorstand Nemitz kennt Schätzungen von „verschiedenen Experten, die einen Zeitraum von 30 bis 300 Jahren angeben, bis die Wissenschaft so weit ist, dass ein Körper wieder aufgeweckt werden kann". Das ewige Leben muss also noch warten. Und es könnte dann nicht einmal lebenswert sein, wie Sames erläutert: „Der Körper hat wahrscheinlich Frostschäden, dazu kommen Altersschäden und Krankheitsschäden. Es bräuchte dann schon Millionen von Nanobots, die das reparieren könnten." Spätestens jetzt klingt die Kryonik nach Science-Fiction. Aber Sames erhofft sich auch einen Nutzen, nicht nur für Menschen, die sich auf Eis legen lassen. „Wir wollen erforschen, wie man Organe tiefkühlen und wieder auftauen kann. Gelingt das, ist es möglich, Organbanken anzulegen. So würde jeder Patient sofort das für ihn überlebenswichtige Organ bekommen und müsste nicht auf eine Transplantation warten."