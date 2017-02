Zuerst die Diagnose, die einem den Boden unter den Füßen wegzieht, dann die Ungewissheit: Werde ich überleben? Operation, Chemotherapie, Bestrahlung. Der Verlust der Haare, des Jobs, des Partners, der Verlust der Zuversicht: Von wegen, mich kann es nicht treffen. Nach einer Krebserkrankung ist für viele Betroffene nichts mehr so, wie es vorher war. Manche der Patienten schaffen es sehr gut, wieder dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Viele sehen den Krebs als Chance für einen Neuanfang. Andere tun sich schwerer. Die Angst, der Krebs könnte wieder zurückkommen, ist groß. Die Verunsicherung, von jetzt an alles richtig machen zu müssen, sich ja gesund zu ernähren und sich ausreichend zu bewegen, ebenso.

Die richtige Nachbetreuung ist daher ein wesentlicher Punkt, um wieder gesund zu werden. Horst Oexle, Facharzt für Innere Medizin und Onkologe im Reha Zentrum Münster, weiß, dass es für viele Betroffene nicht einfach ist, wieder zur Normalität zurückzukehren. Viele kämpfen mit den Nebenwirkungen, den körperlichen und psychischen.

Regelmäßige Kontrollen des Blutbildes und bildgebende Verfahren, die z. B. in der betreuenden onkologischen Einrichtung wie etwa im Krankenhaus durchgeführt werden, bieten Patienten in den ersten Jahren eine Art Sicherheitsnetz. Die Untersuchungen finden zuerst vierteljährlich statt, später meist alle ein bis zwei Jahre. „Die Kontrollen sind wichtig, um Therapiespätschäden oder einen Rückfall möglichst früh zu erkennen“, betont Oexle. Um die Spätfolgen der Krebserkrankung oder der Therapie zu verringern, setzen viele Patienten zudem auf ambulante Physio- oder Psychotherapie, Logopädie, Ergotherapie oder Ernährungsberatung.

Außerdem, so Oexle, hat jeder Krebspatient die Möglichkeit, einen Antrag auf eine stationäre Rehabilitation über den Hausarzt oder die onkologische Einrichtung zu stellen. Dieser muss dann von den Sozialversicherungsträgern bewilligt werden. „Der Aufenthalt hier in Münster dauert drei Wochen. Normalerweise kommen die Patienten in den ersten ein bis zwei Jahren nach der abgeschlossenen Primärtherapie zu uns“, erklärt der Onkologe.

Ziel der Reha ist es u. a., die körperliche Aktivität zu steigern, den Patienten zu stärken und Nebenwirkungen wie z. B. Gewichtsverlust, Lymphstau oder Probleme mit der Nervensteuerung möglichst schnell und intensiv zu therapieren.

Angeboten werden u. a. Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie, Lymphdrainagen, Atemmuskeltraining, Elektro- oder Unterwassertherapie. Hinzu kommen Ernährungsempfehlungen, psychoonkologische Gespräche und auch die unterstützende Hilfe von Sozialarbeitern, die in puncto Hauspflege oder Wiedereinstieg ins Arbeitsleben beraten. „Viele Patienten sagen, gerade die erste Woche sei anstrengend. Doch nur wenige müssen abbrechen. Es ist wichtig, nach der Haupttherapie einen intensiven Anfang zu setzen“, betont Oexle. Patienten könnten davon profitieren, auch wenn sie „nur“ eine Operation hinter sich haben. Sogar im fortgeschrittenen Stadium mache eine Reha Sinn.

Damit Narben verblassen

Beim Thema onkologische Nachsorge gebe es, so Oexle, in Österreich noch Aufholbedarf. In Deutschland hätte z. B. jeder Tumorpatient gesetzlichen Anspruch auf eine stationäre Reha. Hierzulande werden die Kapazitäten noch ausgebaut. In Münster gebe es derzeit die einzige Onko-Reha in West-Österreich und die 20 onkologischen Betten sind sehr gut ausgelastet. „Der Bedarf ist auf jeden Fall da“, weiß Oexle.

Dass dem Thema Krebs eine zunehmend wichtigere Rolle zukommt, spiegelt sich auch in der Ausbildung der Fachkräfte wider. Die fh gesundheit bietet z. B. einen eignen Weiterbildungslehrgang für Krankenpflegekräfte zum

zur „Akademische/r ExpertIn in Cancer Nursing“ an, der sich mit dem onkologischen Fachgebiet beschäftigt. „Der Lehrgang, der zwei Semester dauert, umfasst auch das Thema Nachsorge. Die Teilnehmer kommen aus dem Akutbereich oder aus Rehazentren“, erklärt Lehrgangsleiter Harald Tamerl. Im Vordergrund stehen u. a. das Thema Psyche, Schmerz und wie das Leben nach dem Krebs wieder lebenswert gemacht werden kann.

Auch in einem Ausbildungsmodul der Diätologen wird das Thema Nachsorge behandelt. „Früher haben wir uns hauptsächlich auf den Stoffwechsel konzentriert, jetzt rückt das Thema Onkologie immer mehr in den Vordergrund“, erklärt fh-Studiengangsleiterin Anna Elisabeth Purtscher. Bei der Ausbildung gehe es z. B. um die Zusatznahrung und um die richtige Beratung. „Gerade bei Krebs gibt es so viele prophetische Versprechen“, betont Purtscher. Dabei können so genannte Krebsdiäten Betroffene verunsichern und sogar schaden. Wichtig sei es in erster Linie, einen guten Ernährungszustand zu erhalten, so ließen sich auch Infektanfälligkeiten besser verhindern. Purtscher ist überzeugt: „Krebspatienten brauchen Begleitung.“ So können auch die seelischen Narben schneller verblassen. (Nicole Strozzi)