Innsbruck – Gottfried Baier ist Immun-Onkologe. Das heißt, er geht davon aus, dass Krebs vor allem eine Immunerkrankung ist, weil das Immunsystem im Krebspatienten versagt. „Das ist ein Paradigmenwechsel“, sagt der Forscher, der das Institut für Translationale Zellgenetik an der Med-Uni Innsbruck leitet. Seit wenigen Wochen wird seine Forschung von der Christian-Doppler-Gesellschaft mit einem CD-Labor gefördert.

Immun-Onkologen gehen davon aus, dass die besten therapeutischen Angriffspunkte gegen den Tumor nicht in der Krebszelle selbst zu finden sind, sondern in den Immunzellen des Patienten, die man dadurch wieder entsprechend „wachrütteln“ kann.

Solche erste Immuntherapien gibt es seit drei Jahren, und sie wirken wundersam. „Es gibt das erste Mal etwas, womit wir auch weit fortgeschrittenen Haut- und Lungenkrebs zu einer kontrollierbaren Krankheit machen und den Tod verhindern können.“

Doch bringen sie auch unüberwindbare Schwierigkeiten. Erstens: Ein Gramm davon kostet laut Baier gut 1000-mal so viel wie Gold. „Das sind gentechnisch hergestellte Biologicals. Hochgerechnet kostet die Therapie damit 100.000 Euro pro Patient und Jahr. Das ist für eine Gesellschaft nicht leistbar, keine Chance.“

Zweitens: Immuntherapeutika fahren die Immunabwehr im ganzen Körper hoch. Sie arbeiten nicht nur spezifisch gegen den Krebs. Die Folge können schwere Autoimmunerkrankungen sein, was eine vorzeitige Beendigung der Behandlung erzwingt.

Diese Probleme geht Baier mit seinem Team jetzt an. Im Gegensatz zu bisherigen Forschungen weltweit, hat er in jahrzehntelanger Arbeit ein Zielmolekül in den T-Zellen gefunden, mit dem ganz gezielt die Immunabwehr im Tumor verstärkt werden könnte, und das für die Herstellung eines vergleichsweise preisgünstigen Arzneimittels geeignet ist. Im japanischen Pharma-Riesen Daiichi Sankyo fand er zudem Partner, die seine Idee so weiterentwickeln werden, dass eine „Pille gegen Metastasen“ entstehen kann. „Das wäre der Traum.“

„Zwar wird das Patent in Japan liegen, doch die zündende Idee ist von uns.“ Und nicht nur die Big Pharma ist davon angetan. Auch die Christian-Doppler-Gesellschaft setzt auf die Tiroler Idee. Sie fördert das Konzept, indem sie in den nächsten sieben Jahren die Hälfte der Innsbrucker Forschungskosten übernimmt. Damit ist der Weg für eine „Krebstherapie made in Innsbruck“ frei, auch wenn er noch ein langer sein mag. (thm)