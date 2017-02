Von Theresa Mair

Innsbruck – Nicht die Nägel und kein Knochen, sondern Zahnschmelz ist die härteste und widerstandsfähigste Substanz des Körpers. Doch steter Tropfen höhlt auch den Stein, was so viel heißt wie: Wenn Zahnbelag nicht regelmäßig gründlich weggeputzt wird, entstehen in ihm durch Bakterien Säuren, die „Löcher“ in den Zahn fressen. Das Ergebnis schmerzt. Zum heutigen Tag der Zahnschmerzen erklärt Dagmar Schnabl, Oberärztin an der Uniklinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde in Innsbruck, wie Zahnschmerzen entstehen.

Der Klassiker nennt sich akute Pulpitis. Sie entsteht, wenn Karies durch den Zahnschmelz hindurch bis in die Pulpenkammer zum Zahnmark vordringt und das Nervengewebe entzündet. „Diese Patienten kommen oft mit einer Wasserflasche in die Ambulanz, Kühlung lindert den Schmerz“, sagt Schnabl. Der Zahn lebt noch, was der stechende Schmerz beim Test mit dem Kältestäbchen beweist. „Die Behandlung besteht in der Trepanation, dem Aufbohren des schmerzenden Zahns in Lokalanästhesie und der Entfernung des entzündeten Nervengewebes.“

Im nächsten Stadium ist der Nerv – eventuell auch ohne puplitische Schmerzen – abgestorben. Noch immer kann er mitunter höllische Schmerzen auslösen, wenn eine apikale Periodontitis entsteht: eine Entzündung im Knochen und um die Wurzelspitze. „Der Zahn reagiert empfindlich auf Klopfen. Der Patient hat das Gefühl, der Zahn steige auf, sei höher als die anderen.“

Schließlich, wenn der Nerv noch immer nicht entfernt wurde, frisst sich die Entzündung weiter und bricht durch die Beinhaut. Ein so genannter submuköser Abszess entsteht, der mit Eiter gefüllt ist. Hier kann schon ein kleiner Schnitt Erleichterung bringen – der Eiter fließt ab. „Wir erleben immer wieder, dass Menschen auch mit einem Abszess nicht zum Zahnarzt gehen. Das kann lebensgefährlich sein.“ Die Entzündung sinke weiter ins Mediastinum – die Brusthöhle, in der das Herz liegt – oder steige ins Gehirn.

Viele haben zudem Probleme mit freiliegenden Zahnhälsen. Sie reagieren sensibel auf Zugluft, sind kalt-warm-empfindlich oder das Putzen schmerzt an diesen Stellen. Mit Speziallacken und -pasten können die feinen Nervenkanäle im Dentin verschlossen und so Linderung erreicht werden. Knirschern tun oft nicht nur die Muskeln und Kieferknochen, sondern auch alle Zähne weh.

Es gilt: „Bei jedem Zahnschmerz soll man zum Zahnarzt gehen“, betont Schnabl. Zwar könne man sich kurzfristig mit Schmerzmitteln helfen, nach dem Zahnarztbesuch seien die Schmerzen aber meist Vergangenheit.