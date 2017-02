Es gibt Patienten, die nach etwa einer halben Stunde auf dem Kipptisch ohnmächtig werden. In seltenen Fällen sinken Blutdruck und Herzfrequenz so dramatisch, dass sogar der Herzschlag aussetzen kann. Diese Botschaft ist nicht gerade das, was man hören möchte, wenn man die schwenkbare Liege im Kipptisch-Labor an der Klinik Innsbruck für Fotozwecke testet. Doch Neurologe Gregor K. Wenning beruhigt: „Das betrifft wirklich nur Patienten mit schweren Kreislaufstörungen. Die Methode ist erprobt und ungefährlich.“ Sobald der Tisch wieder in die Ausgangslage gebracht wird, normalisiert sich der Kreislauf. Der Patient wird zudem nie aus den Augen gelassen. Aus diesem Grund spricht nichts dagegen, einmal selbst um 60 Grad „umzukippen“.

Sprechstunde für Patienten

Viele kennen es wohl, dieses Gefühl, das sich z. B. nach einem anstrengenden Tag, an dem man viel zu wenig getrunken hat, bemerkbar macht. Es wird einem etwas schwindelig, man beginnt zu schwitzen, der Kreislauf spielt verrückt. Nach einem Glas Wasser fühlen sich die meisten besser. Einige Menschen leiden allerdings unter so massiven Kreislaufproblemen, dass sie für kurze Zeit sogar das Bewusstsein verlieren und in Ohnmacht fallen. Kreislaufkollaps oder in der Fachsprache Synkope nennt man dieses plötzliche Blackout. Innerhalb einer Minute sind die meisten der Betroffenen wieder bei Sinnen.

Seit Jänner letzten Jahres gibt es freitagnachmittags an der Neurologischen Klinik Innsbruck unter der Leitung von Neurologe Wenning die „Neuro-Vegetative Sprechstunde“. Diese richtet sich vor allem an Patienten, die schon länger unter den Kreislaufproblemen leiden, kardiologisch bereits abgeklärt sind und die Ursache für ihre Ohnmachtsanfälle, die mehrmals im Jahr auftreten können, nicht genau kennen. „Wir haben Zuweisungen aus ganz Tirol. Nicht selten sehen wir junge Patienten, die mitten im Leben stehen, aber durch das Kreislaufversagen berufsunfähig sind oder keinen Führerschein machen können“, erläutert Wenning.

Nach einem ausführlichen Gespräch und dem so genannten Schellong-Screening-Test (Blutdruck und Puls werden zunächst in liegender, dann in stehender Position gemessen) kommt bei etwa 400 Fällen pro Jahr besagte Kipptisch-Untersuchung zum Einsatz. Der Patient wird dabei auf einer Liege um 60 Grad für eine gewisse Zeit gekippt. Blutdruck und Herzfrequenz werden laufend kontrolliert. „Einige Patienten erleben während der Untersuchung genau den Zustand wie im echten Leben. Ihnen wird schwindelig, sie schwitzen und sie haben für kurze Zeit einen Filmriss“, erklärt Wenning. Durch die Reaktion und die Messungen am Kipptisch sei man in der Lage, drei Störungen zu diagnostizieren. Die häufigste ist dabei die vasovagale Synkope, ein Kreislaufkollaps, der durch das vegetative Nervensystem ausgelöst wird (z. B. durch langes Stehen, Schreckerlebnisse). Herzfrequenz und

oder Blutdruck fallen stark ab und verursachen die Ohnmacht. „An sich ist diese Erkrankung harmlos, allerdings kann es durch Stürze zu schweren Verletzungen kommen“, betont der Neurologe.

Die zweite Störung ist die so genannte Orthostatische Hypotonie (OH). Beim Aufstehen sinkt der Blutdruck dramatisch ab. Hat ein Patient zum Beispiel im Liegen noch Werte von 140:80, liegen diese nach einer Minute bei 120:80. Diese Hypotonie kann etwa durch die Parkinson-Krankheit, durch Diabetes, aber auch durch sekundäre Faktoren wie etwa Medikamente ausgelöst werden.

Mangel an Bewegung

Die dritte Form, das so genannte Posturale orthostatische Tachykardiesyndrom (PoTS), eine Erkrankung der Kreislauffunktion, trifft vor allem jüngere Frauen. Patienten haben beim Aufstehen das Gefühl, dass sie in Ohnmacht fallen, obwohl sie es gar nicht tun (nur bei zehn Prozent der Fall). Ein Panikgefühl macht sich breit. Die meisten fühlen sich schwach, nicht belastbar, ziehen sich aus dem Leben zurück. Nicht selten werden die Beschwerden als psychosomatisches Leiden eingestuft, obwohl die Ursache viel eher in Bewegungs- und Flüssigkeitsmangel zu finden ist.

Das Wichtigste sei deshalb, die Patienten aufzuklären und ihnen die Panik zu nehmen. Denn durch Gegenmaßnahmen, die sich erlernen lassen (z. B. schnell hinsetzen, im Stehen Hintern anspannen und Beine kreuzen, ausreichend trinken, etc.) kann man die Ohnmachts- und Panik­anfälle vorzeitig abfangen. „Der Einsatz von Medikamenten ist wissenschaftlich hingegen weniger gut belegt“, erklärt der Neurologe.

Falls jemand in Ohnmacht fällt, so sollte man als Außenstehender Folgendes tun: Beine hochlagern und den Notarzt anrufen. (Nicole Strozzi)