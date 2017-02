Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Welchen Einfluss Stress, emotionale Vernachlässigung, Gewalt- oder andere traumatische Erfahrungen in der Kindheit auf die spätere Gesundheit haben, wurde in den letzten Jahren intensiv untersucht. Eine aktuell­e Studie, die kürzlich in der deutschen Fachzeitschrift Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz veröffentlicht wurde, zeigt nun, wie dramatisch die Auswirkungen tatsächlich sind.

Stress im Kindesalter kann demnach die Lebenszeit um durchschnittlich 15 bis 20 Jahre verkürzen. „Psychosoziale Belastungen haben oft langfristige Folgen und machen die Betroffenen im Erwachsenenalter anfälliger für psychische und körperliche Leiden“, sagt der Studien-Mitautor und Psychosomatiker Ulric­h T. Egle von der Klinik Barmelweid im schweizerischen Aargau. Das Risiko, an einer Depression oder einer Angsterkrankung zu erkranken, erhöhe sich auf das Doppelt­e, Essstörungen treten bei den Betroffenen sogar drei- bis fünfmal so häufig auf.

Der Satz „Die Ursache liegt in der Kindheit“ beinhaltet viel Wahrheit. Wer als Jugendlicher oder Erwachsener schlecht mit Stress umgehen kann, greift laut Untersuchung nämlich eher zu Alkohol, Nikotin und harten Drogen, das Ernährungsverhalten kann problematisch werden, und es besteht eine Neigung zu sexuellem Risikoverhalten. „Dadurch werden auch Krankheiten gefördert, die auf den ersten Blick keine psychischen Ursachen haben“, sagt Egle. Dazu zählten etwa ein Typ-2-Diabetes, Herzinfarkt und Schlaganfall sowie bestimmte Krebserkrankungen. Durch die verstärkte Krankheitsneigung, aber auch durch ein erhöhtes Suizidrisiko ergebe sich für die Betroffenen eine beträchtliche Verkürzung der Lebenszeit.

Kathrin Sevecke, Direktorin der Innsbrucker Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, findet die Aussagen der Studie richtig und wichtig. „Zu ergänzen ist allerdings, dass nicht nur ungünstige Familiensituationen oder sozioökonomische Bedingungen, sondern auch die Persönlichkeit und das Temperament des Kindes entscheidend sind, wie sich Stress auf die spätere Gesundheit auswirkt“, erklärt Sevecke. Es gebe von Natur aus ängstliche, schüchterne Kinder und im Gegenzug Kinder, die sehr gut mit belastenden bzw. neuen Situationen umgehen können. „Überwiegen allerdings die ungünstigen Faktoren, sind auch stressresistente Charaktere gefährdet“, betont die Ärztin.

Die Auslöser des Stresses müssen laut Untersuchung nicht immer dramatisch sein. In umfangreichen Studien haben sich z. B. eine Trennung oder Scheidung der Eltern, eine anhaltende Missstimmung in der Familie, die Geburt eines jüngeren Geschwisters binnen 18 Monaten oder eine mehrwöchige Trennung von der primären Bezugsperson als Risikofaktoren für die spätere Gesundheit ergeben. „Jeder dieser Faktoren mag für sich genommen ohne Folgen bleiben“, sagt Egle. „In manchen Familien kommen jedoch mehrere Faktoren zusammen, und die Risiken summieren sich.“

Sevecke sieht das ähnlich. „Entscheidend ist immer die Summe der Ereignisse.“ Allein die Geburt eines Geschwisterkindes müsse kein Auslöser für ein späteres Trauma sein. Ist das neue Baby allerdings krank oder die Mutter erleide­t eine Wochenbettdepression, so komme eine zweite Stresssituation hinzu.

Gerade Krankheitsfälle in der Familie rufen besonders viele Ängste bei Kindern hervor. „Die Frage ist aber immer, wie mit solchen Ausnahmesituationen umgegangen wird“, erklärt die Klinikdirektorin. Wie wird das Kind begleitet, getröstet und wie gut wird es informiert? „Kinder bekommen immer alles mit, auch wenn nicht darüber geredet wird“, betont Sevecke. Die eigenen Ängste der Eltern sollten daher immer angesprochen werden. Ansonsten könnte die Fantasie der Kleinen überbrodeln und noch mehr – vielleicht sogar unbegründete – Sorgen erzeugen.

Präventionsansätze, um gefährdete Kinder zu erkennen und zu unterstützen, existieren laut Sevecke hierzulande. „Es gibt Unterstützungsangebote für Kinder von psychisch oder schwer somatisch erkrankten Eltern. Aber für solche Programme braucht es Geld. Weitere flächendeckende Angebote wären wünschenswert“, sagt sie. Um Betroffene in besonders gefährdeten Familien möglichst früh zu erkennen, sei es auch enorm wichtig, dass u. a. nahestehende Personen, Pädagogen oder Hausärzte gut hinschauen. Eine frühzeitige Hilfe und Unterstützung könnte den Kindern großes Leid im Erwachsenenalter ersparen.