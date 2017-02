Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Am 10. Jänner trat in ganz Österreich die Vogelgrippe-Verordnung für vorerst drei Monate in Kraft. Um Hausgeflügel vor dem schon in weiten Teilen Europas verbreiteten, hochansteckenden, aber nicht auf Menschen übertragbaren H5N8-Virus zu schützen und ein weiteres Vordringen zu verhindern, dürfen Hühner, Enten oder Puten seither nicht mehr aus dem Stall. Nach sechs Wochen – die Hälfte der Zeit ist um – schwanken viele Züchter zwischen Hoffen und Bangen: Ist Anfang April Schluss oder wird die Maßnahme verlängert? Denn auch in Österreich wurden seit Inkrafttreten weitere Fälle bekannt – wenn auch nicht in Tirol, das verschont bleibt.

Über Probleme klagen derzeit vor allem kleinere Betriebe und Hobbyzüchter – in Tirol gibt es einige hundert. Während die Ställe bei den großen Produzenten etwa mit Wintergärten ausgestattet sind, haben viele von ihnen häufig nur kleine Behausungen und lassen die Tiere derzeit bei warmen Temperaturen ins Freie. Hermann Huber, Obmann des Geflügelzuchtvereins in Tirol, geht davon aus, dass 80 Prozent von ihnen Platzprobleme haben.

Stefan Hörtnagl von der Landwirtschaftskammer kennt das Problem, hat für das Verhalten aber überhaupt kein Verständnis: „Den Züchtern ist offensichtlich nicht klar, dass ihre Tiere jämmerlich eingehen könnten, wenn sie erkranken. Da frage ich mich schon, ob es nicht doch besser ist, sie im Stall zu behalten.“ Außerdem gebe es genügend Möglichkeiten, Geflügel auf mehreren Ebenen zu halten – mit höhergelegenen Sitzstangen und Nestern – und sie mit Einstreu zu beschäftigen. Wer zusätzlichen Platz schaffen will, muss an eine Überdachung denken – „das kann auch ein Partyzelt sein“ – und einen engmaschigen Zaun. Die Tiere dürfen auch keinen Zugang zu Oberflächenwasser haben – sie könnten durch den Kot eventuell erkrankter Wildvögel erkranken.

Hörtnagl rät den Züchtern dringend, sich an die Verordnung zu halten, alle anderen hätten mit Konsequenzen zu rechnen, die von der Strafverfügung bis zum Halteverbot reichen könnten.

Große Sorge bereitet unterdessen die Kennzeichnung der Freilandeier: Drei Monate lang dürfen sie weiterhin unter diesem Namen verkauft werden, auch wenn sie notgedrungen aus Bodenhaltung stammen. Bleibt die Verordnung länger aufrecht, ist das nicht mehr möglich. Die Züchter müssten die Eier billiger abgeben – bei gleich bleibenden Kosten etwa für das Futter – und haben überdies ein Verpackungsproblem in einem noch unbekannten Ausmaß: „Die personalisierten Eierkartons werden teils für ein ganzes Jahr im Voraus bestellt. Da reden wir nicht mehr von Paletten, sondern von Sattelzügen!“ Weil die Vorschriften sehr streng sind, müssten vermutlich neue angeschafft werden. „Da werden wir schauen müssen, wie wir die Produzenten im Ernstfall unterstützen können“, so Huber. Die Entwicklung in den kommenden Wochen wird mit Spannung erwartet: Geflügelzüchter Hermann Huber: „Wir hängen derzeit total in der Luft. Die Situation könnte für viele existenzbedrohend sein.“