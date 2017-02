Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Veranstaltungen wie der Rheumatag, der gestern im Landhaus stattfand, sollen vor allem eines: „Den Unsinn und Irrglauben beseitigen, Rheuma sei eine Krankheit der alten Leute und man könne dagegen nichts tun“, sagt Manfred Herold, Organisator und Rheumatologe in Innsbruck. Rheuma kann jeden treffen, auch junge Menschen und sogar Kinder. „Das Risiko, irgendwann im Laufe des Lebens eine Krankheit des Stütz- und Bewegungsapparats zu bekommen, liegt bei etwa 70 bis 80 Prozent“, betont Herold.

Viele Betroffene genieren sich aber, darüber zu sprechen, oder nehmen die Schmerzen als „Alterserscheinung“ in Kauf. Sie leben ein eingeschränktes Leben, machen irgendwelche Diäten, verzichten auf Bewegung und tun im Grunde damit genau das Falsch­e. „Außer Wettkampfsport können Patienten alles machen, denn Schonung verkümmert nur die Muskeln“, betont Herold. Wenn irgendetwas am Bewegungsapparat schmerzt und die Lebensqualität eingeschränkt ist, so sollten sich Betroffen­e also nicht scheuen, ihren Hausarzt – die erste Anlaufstelle – zu konsultieren. „Es kann immer geholfen werden. Es gibt mittlerweile unglaublich gute physikalische oder medikamentöse Therapien“, sagt der Rheumatologe. Die Wahrscheinlichkeit, ein lebenswertes und beschwerdefreies Leben zu führen, ist durchaus gegeben.

Rheuma wird nicht umsonst als das „Chamäleon unter den Krankheiten“ bezeichnet. Das Krankheitsbild ist ein Überbegriff für Hunderte verschiedenen Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparates wie Muskeln, Sehnen, Knochen, Gelenke oder Bänder. Hauptauslöser sind Störungen des Immunsystems, das Antikörpe­r gegen körpereigenes Gewebe oder Botenstoffe produziert. „Schuld an Rheuma“ ist als­o niemand. Präventiv etwa­s dagegen zu tun, ist daher im Grunde nicht möglich.

Bei manchen rheumatischen Krankheiten lassen sich schon Jahre vor dem Ausbruch der Erkrankung im Blut verdächtige Zeichen für eine Autoimmunreaktion feststellen. Laut Herold haben solche Vorabmessungen aber keinen Sinn, sondern sorgen nur für Angst und Verunsicherung. Wichtig sei es nur, bei Schmerzen schnell zu reagieren. Das ist vor allem bei Kindern entscheidend. Nur so kann verhindert werden, dass die Kleinen mit der Krankheit ins Erwachsenenalter gehen. „Weil sich Kinder noch nicht artikulieren können, sind es meist die Mütter, die aufmerksam werden, weil sich ihr Kind nicht viel bewegt oder eine Schonhaltung einnimmt“, sagt Herold. Obwohl bei Kindern keine Studien durchgeführt werden können, tue sich in der Forschung viel und Kinder könnten mittlerweile von den Medikamenten der Erwachsenen profitieren. Fest steht: Je früher die Therapie startet, desto größer ist die Chance, die Krankheit zu stoppen.