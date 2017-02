Von Irene Rapp

Innsbruck – Man kann sich nur schwer vorstellen, welcher Leidensweg hinter der Innsbruckerin Maria Czermak liegt. Jahrelang litt sie an leichtem Fieber, Gelenks- sowie Muskelschmerzen, extremem Nachtschweiß und Gewichtsabnahme. „Ich wurde zwischen den Ärzten hin- und hergeschickt“, erzählt die 49-Jährige. Doch keiner konnte einen Grund für die Beschwerden finden, schließlich hieß es nur noch: „Das sei alles nur psychisch.“

Kein Einzelschicksal, wie jene Mediziner wissen, die mit dem großen Themenkomplex Seltene Erkrankungen intensiver beschäftigt sind. Rund 6000 bis 8000 verschiedene Seltene Erkrankungen sind bekannt. Von Seltener Erkrankung ist dann die Rede, wenn höchstens eine von 2000 Personen daran erkrankt ist.

Bis zur richtigen Diagnose ist es dann oft ein langer Weg. „Das kann zwischen wenigen Tagen bis zu 40 Jahre dauern. Im Schnitt sind es aber bis zur richtigen Diagnose drei bis sieben Jahre“, weiß Daniela Karall. Die Oberärztin an der Innsbrucker Kinderklinik ist Gründungsmitglied des 2014 ins Leben gerufenen ZSKI (Zentrum für Seltene Krankheiten Innsbruck).

Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von rund 40 Ärzten aus allen Fachgebieten. Einmal im Monat trifft man sich, um rätselhafte und schwer diagnostizierbare Fälle zu diskutieren.

Betroffene haben u. a. die Möglichkeit, sich bei ungeklärten Beschwerden an eine Hotline wenden zu können: „Auf diesem Weg melden sich pro Monat im Schnitt zehn Personen. Ein Drittel davon leidet wirklich an einer Seltenen Erkrankung“, sagt Karall.

Im Fall von Maria Czermak dauerte es insgesamt neun Jahre, bis an der Innsbrucker Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie ihre Erkrankung diagnostiziert werden konnte. Die 49-Jährige leidet an einer seltenen Form von Vaskulitis – dabei kommt es zu Entzündungen von Blutgefäßen und Organen. Doch mit der richtigen Diagnose kam die nächste Hiobsbotschaft: Die Untersuchungsergebnisse ergaben eine kritische Durchblutungsstörung in den Unterschenkeln und Füßen. „Es war von Amputation die Rede“, erzählt Czermak. Doch zum Glück kam es nicht so weit: Spezielle Therapien und Arzneien sowie viel Bewegung ermöglichten es, die Krankheit zwar nicht zu heilen, aber in den Griff zu bekommen. Im Nachhinein sagt Czermak: „Es war einmal Hölle hin und retour.“ Nicht zuletzt aus diesem Grund will sie als Obfrau von Pro Rare Austria West, einem Selbsthilfeverein für Seltene Erkrankungen, anderen helfen. „Wir brauchen eine Stimme in der Öffentlichkeit“, sagt die Innsbruckerin.

Dass die Diagnose oft erst der Beginn ist, weiß auch Karall. Zwar können viele Seltene Erkrankungen inzwischen schon recht gut symptomatisch behandelt werden. Für andere gibt es jedoch noch kaum wirksame Medikamente, da für klassische klinische Studien die Patientenzahlen zu gering sind.

Noch mehr Information von Betroffenen und Ärzten gibt es am 1. März an der Klinik. „Wir wollen zeigen, wie man sich solchen Erkrankungen diagnostisch nähern kann. Wir wollen mehr Bewusstsein schaffen“, sagt Jürgen Brunner, geschäftsführender Oberarzt an der Kinderklinik. Ab 14 Uhr gibt es Vorträge zu Vaskulitis und Cryopyrinopathien zu hören (Kinderzentrum, kleiner Hörsaal). Der Eintritt ist frei.