Innsbruck – Als Reaktion auf die zahlreichen sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht in Innsbruck schnüren Stadtpolizeikommando und Sicherheitsbehörde für Faschingsdienstag ein spezielles Sicherheitspaket. Das Partytreiben, veranstaltet vom Stadtmarketing, geht heuer erstmals in der Altstadt, nicht mehr in der Maria-Theresien-Straße, in Szene.

Wie die Polizei gestern mitteilte, soll der gesamte Veranstaltungsbereich videoüberwacht werden, auch an den Zugängen kommen Kameras zum Einsatz. Hierbei erhalte man auch Unterstützung durch das Innenministerium, erklärte die Polizei. Das Festgelände in der Altstadt wird abgegrenzt, an allen Eingängen gibt es Zutrittskontrollen. Auch mobile Kamerateams kommen zum Einsatz. Die zivilen und uniformierten Einsatzkräfte der Polizei würden aufgestockt, hieß es weiter, auch Sicherheitsdienst und Veranstalter speziell eingewiesen. Wo Autos zufahren könnten, sollen mobile Sperren in Form von Betonleitwänden errichtet werden. Zudem plant die Polizei einen Jugendschutzschwerpunkt in der gesamten Innenstadt. Im Veranstaltungsbereich selbst steht ein Polizeifahrzeug als „permanente Anlaufstelle“ zur Verfügung. Die Polizei sieht das Maßnahmenpaket zugleich als eine Vorsorge gegen Terrorismus an, auch wenn hier „keinerlei konkrete Gefahr“ bestehe. (TT)