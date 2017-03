Von Theresa Mair

Innsbruck – Absolute Stille herrscht nur in der „Camera Silenta“ in der Uni-Klinik für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen (HSS) in Innsbruck, Tirols ruhigstem Raum. Sonst nimmt der Lärm überall zu, aber auch der Ärger darüber, wie Viktor Weichbold, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HSS, vor dem morgigen zehnten Welt-Hör-Tag feststellt. „Es ist für die Menschen aber auch immer selbstverständlicher, Lärm zu machen. Sie lassen die Waschmaschine um zehn Uhr abends schleudern oder werfen den Rasenmäher an.“

Lärmpausen sind aber wichtig. Denn nicht nur die Dezibel entscheiden darüber, ob man noch lange gut hört, sondern auch die Dauer der Geräuscheinwirkung. Zur Prävention von Schwerhörigkeit hat die Weltgesundheitsorganisation den Welt-Hör-Tag ausgerufen. Heuer soll eine Resolution zur Prävention von Schwerhörigkeit verabschiedet werden. „Die Ohren schlafen nie. Sie sind ein Schutzorgan, das vor Gefahren warnt“, betont HSS-Direktor Patrick Zorowka. Lärm ist Gefahr. Er macht krank und kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Dauerstress auslösen. Ein Teufelskreis, denn bei Stress wird das Blut dicker, weshalb die feinen Gefäße im Innenohr unzureichend versorgt werden.

Zeitweiser Tinnitus, Ge­räuschüberempfindlichkeit und Probleme beim Sprachverstehen sind erste Zeichen einer Innenohrschädigung. Lärm schädige auch altersunabhängig zuerst jene Sinneszellen unseres Hörorgans, die für die Unterscheidung der Sprachlaute wichtig sind. „Ohne diese so genannten Haarzellen können wir den Unterschied zwischen Lauten wie z. B. ,i‘ und ,e‘ nicht deutlich hören – und haben Probleme, andere Sprecher zu verstehen“, schildert Zorowka. Schätzungen zufolge zeige bereits jeder vierte Jugendliche Zeichen beginnenden Hörverlusts.

Je gewissenhafter man sich mit einem Gehörschutz wappnet, desto besser. Zwar könne laut Zorowka heute schon fast jede Form der Schwerhörigkeit mit Innenohr- oder Mittelohrimplantaten sowie Hörgeräten auf hochtechnologischem Niveau ausgeglichen werden. Kinder, die gehörlos zur Welt kommen, können z. B. dank Implantaten hören und haben eine normale Sprachentwicklung. Was die Altershörigkeit, die meist mit dem 60. Lebensjahr beginnt, betrifft, gilt aber noch immer ein Tabu. „Menschen akzeptieren jederzeit eine Lesebrille, aber kein Hörgerät.“ Promis, wie der Schauspieler Mario Adorf oder Supermodel Cindy Crawford versuchen, in Kampagnen ein Umdenken herbeizuführen. Die Krankenkassen übernehmen für die jeweils passende Hörhilfe zumindest einen Großteil der Kosten, sobald das Sprachverstehen unter 80 Prozent gesunken ist. Denn je länger man mit der Behandlung zuwarte, desto schwieriger werde es.

Wird das Gehirn längere Zeit nicht mit Sinnesreizen gefordert, verlernt es kognitive Fähigkeiten, die auch ein Hörgerät nicht zurückbringen kann. Verstehen wird mühsamer, sozialer Rückzug ist die Folge. „Die wissenschaftliche Studie von Frank Lin in den USA hat gezeigt, dass eine nicht behandelte Schwerhörigkeit Demenz fördern kann. In der Karmasin-Studie wurde nachgewiesen, dass Schwerhörigkeit nach dem Verlust des Partners Hauptgrund für Einsamkeit ist“, so Zorowka.

Dagegen könne man mit einer rechtzeitigen Versorgung der Ohren vorbeugen. Spätestens ab 60 Jahren ist ein jährlicher Hörtest sinnvoll. Sonst sollte man hellhörig werden, sobald man merkt, dass das Gehör nachlässt.