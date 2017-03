Gibt es den berüchtigten Männerschnupfen wirklich? Da gibt es tatsächlich auch biologische Hintergründe. Die Nasenschleimhaut der Männer ist empfindlicher, daher fangen sie leichter einen Schnupfen auf. Das Sexualhormon Testosteron wirkt ja prinzipiell unterdrückend auf das Immunsystem. Daher sind Männer für Infektionskrankheiten anfälliger. Die Abwehrreaktion bei Frauen ist stärker.

Gehen Männer auch anders mit dem Schnupfen um? Das weibliche Sexualhormon Östrogen steht bis zur Menopause für ein stärkeres Immunsystem. Zusätzlich kann man feststellen, dass der Umgang mit jeder Form der körperlichen Beeinträchtigung, also auch mit Schmerzen, unterschiedlich ist. Frauen scheinen mehr auszuhalten. Vielleicht werden sie auch so sozialisiert, dass sie mit Krankheit und Behinderung eher zurechtkommen. Leidensfähigkeit ist also eine weibliche Eigenschaft. Doch genau wissen wir das ja nicht.

Zu körperlichen gesellen sich psychische und soziale Unterschiede. Was ist der wichtigste kleine Unterschied? In der Gendermedizin werden die Unterschiede zwischen Frauen und Männern betrachtet. Der biologische Unterschied von Mann und Frau ist der wichtigste und prägnanteste, den es unter Menschen überhaupt gibt. Auf die biologische Basis aufgepfropft kommen Lebensstil, in welche Kultur wir hineinwachsen, Bildung sowie Familien- und Arbeitsumfeld. Was wird von uns als Mann und Frau erwartet: Das sind die Belastungen, was sind die Ressourcen? Die Fragen um das soziale Geschlecht muss man immer wieder neu stellen. Die biologischen Unterschiede ändern sich ja nur langsam in Millionen von Jahren. Einen Boom von interessanten Daten gibt es derzeit zur Frage, wie die Umwelt geschlechtsspezifisch auf das Erbmaterial wirkt. Was ich damit sagen will, ist, dass Biologie und Psychosoziales so verzahnt sind, dass man sie in der Medizin kaum trennen kann.

Gibt es ein gesünderes Geschlecht? Frauen leben ja bekanntlich länger. Frauen sind theoretisch ein Paradoxon. Das heißt, sie leben länger, sind aber nicht unbedingt gesünder. Sieht man sich Studien an, dann verbuchen Männer relativ mehr gesunde Lebensjahre. Nimmt man den Mittelwert von Umfragen, dann geben Frauen ab der Pubertät an, dass sie ihren Gesundheitszustand als schlechter einschätzen. Wenn man chronische Beschwerden, Schmerzzustände, Immobilität und geriatrische Symptome heranzieht, sind Frauen davon mehr betroffen.

Und ihr längeres Leben? Ihr längeres Leben ist unter anderem durch das bessere Immunsystem bedingt. Aufgrund des Östrogens treten Herzinfarkt, Schlaganfall und Diabetes später auf. Gleichzeitig kümmern sie sich mehr um ihre Gesundheit. Sie suchen eher ärztliche Hilfe, gehen eher zur Vorsorge als Männer, sie rauchen weniger und trinken weniger Alkohol. Das ändert sich aber. Möglicherweise wird der Vorsprung von fünf bis sechs Lebensjahren weniger werden. Leider nicht, weil Männer gesünder zu leben beginnen, sondern weil sich Frauen den risikoreicheren Lebensstil der Männer aneignen. Dazu kommt die Mehrfachbelastung von Job, Familie und Altenpflege. Frauen werden also eher kränker. Sie reagieren sensibler auf psychosozialen und emotionalen Stress.

Sie sind Diabetologin. Warum wird Diabetes Typ 2 (Alterszucker) bei Frauen oft sehr spät erkannt? In der Diagnose wird selten der Zuckerbelastungstest verwendet. Damit erkennt man gefährdete Frauen leichter. Die meisten messen nur den Nüchternzucker, der bei Frauen generell niedriger ist. Prinzipiell entwickeln Frauen weniger Typ-2-Diabetes als Männer. Zu den Risikofaktoren gehört Übergewicht, das bei Frauen höher sein kann. Männer bekommen schon bei weniger Übergewicht Diabetes. Aber wenn Frauen an Diabetes leiden, ist ihr Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko um das Dreifache höher als bei Männern.

Welche Erkrankungen werden bei Frauen vernachlässigt? Wie ist die Situation bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen auf dem Gebiet der Gendermedzin. Die Gendermedizin kommt aus der Kardiologie. Leider hat sich noch nicht viel verändert. Herzinfarkt wird bei Frauen immer noch später erkannt. Bei einem Mann treten etwa intensive Schmerzen im Brustraum, die in den linken Arm ausstrahlen, auf. Bei einer Frau stehen oft Übelkeit, Schwäche, Erbrechen, geschwollene Füße und Atemnot im Vordergrund. Die unterschiedlichen Symptome kennt man seit 20 Jahren. Doch es dauert bei Frauen länger, bis ein Notarzt gerufen wird. Sie haben mehr Komplikationen und ein höheres Sterberisiko. An Herzschwäche z.B. sterben mehr Frauen als Männer. Das Bild des „steifen Herzens“ gehört erforscht, ebenso wie Alzheimer-Demenz bei Frauen. Auch die Bewegung kommt beim weiblichen Geschlecht zu kurz.

In welchen Bereichen können Männer ins Hintertreffen gelangen? Bei Männern ist es die Osteoporose, an die oft nicht gedacht wird. So sterben relativ mehr Männer an Hüftbrüchen als Frauen. Absoluter Aufholbedarf gilt für die männliche Depression, die sich auch in Aggression und fehlender Impulssteuerung äußert. Alkoholsucht und Suchtproblematik allgemein werden oft verkannt. Deshalb begehen wesentlich mehr Männer Selbstmord als Frauen. Männer sollten mehr zur Vorsorgeuntersuchung gehen und das Thema Ernährung forcieren.

Sind Medikamente immer noch auf Männer zugeschnitten? Ja, obwohl Medikamente mittlerweile an beiden getestet werden. Prinzipiell fordern Arzneimittelagenturen, dass Frauen in entsprechend großer Zahl in Studien einbezogen werden. Derzeit muss man froh sein, wenn 30 Prozent Frauen mitmachen. Sie sind meist in der Postmenopause, da die Industrie Risiken in der Schwangerschaft fürchtet. Die Nebenwirkungen sind bei Frauen häufiger, weil die Dosis nicht dem geringeren Gewicht und ihrer Größe oder dem unterschiedlichen Stoffwechsel angepasst ist.

Die österreichische Gesellschaft für Gendermedizin besteht seit zehn Jahren. Wo wird sie in zehn Jahren sein? Es hat sich viel getan. Die Gendermedizin ist in den Universitäten Wien und mit Margarethe Hochleitner in Innsbruck integriert. Neu ist etwa das Fortbildungsdiplom der Ärztekammer. In zehn Jahren werden die Leitlinien, wie sich die Behandlung unterscheiden soll, im klinischen Alltag angekommen sein. Vielleicht wird es einen Zusatzfacharzt geben.

Das Gespräch führte Sabine Strobl