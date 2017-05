Exklusiv

Pflegeroboter: Wenn der Hobbit der Oma hilft

Die Zahl Pflegebedürftiger steigt. Eine Folge: Die Betreuung von Menschen in den eigenen vier Wänden gewinnt an Bedeutung. Eine andere: In fünf Jahren könnte ein in Österreich entwickelter Roboter zum Einsatz kommen.