Landeck – Jedes zweite Kind, das heute zur Welt kommt, muss laut Experten mit einer Trennung seiner Eltern rechnen, bevor es 18 Jahre alt wird. Immer öfter leiden Scheidungs- bzw. Trennungskinder an Angst, Aggression oder Hyperaktivität, die sie nur schwer in Worten ausdrücken können. „Bei Trennung der Eltern geraten die Kinder in einen seelischen Ausnahmezustand“, weiß das Team der Kinderbühne Landeck, Bernhard Plank und Martina Haselwanter-Oberhofer.

Die beiden Psychotherapeuten bieten professionelle Hilfe und Unterstützung an. Der Tiroler Verein Kinderbühne sieht seine Aufgabe darin, verletzten kleinen Seelen in Rollenspielen zu helfen. „Dabei lernen die Kinder, ihre Gefühle auszudrücken und aufzuarbeiten“, erläutern die Therapeuten, „sie schlüpfen in verschiedene Tierrollen. Sie machen die Erfahrung, dass sie nicht Einzigen sind, die Probleme haben. Im Rollenspiel haben Kinder die Möglichkeit, Gefühle auszuleben.“ Die Psychotherapeuten leiten und lenken das Spiel.

Auch Kinder, die schlechte Erfahrungen mit Gleichaltrigen gemacht haben, etwa weil sie in der Schule gemobbt werden, finden Unterstützung und ein positives Gruppenerlebnis, zeigt Haselwanter-Oberhofer auf. „Und Kinder mit mangelndem Selbstwertgefühl können an einem sicheren Ort üben, sich wieder selbst zu behaupten und Ängste abzubauen.“

In eine Kleingruppe werden maximal sieben Kinder von 5 bis 14 Jahre aufgenommen. Die Kosten der Therapie übernimmt die Krankenkasse. Vor Beginn der Therapie findet ein Erstgespräch statt, die Eltern bekommen laufend ein Feedback. Kontakt: Kinderbühne Landeck, Tel. 0664/105 52 54. (hwe)