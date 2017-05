Von Nicole Strozzi

Innsbruck — Im April ist es 200 Jahre her, dass der Allgemeinmediziner James Parkinson unter der Bezeichnung „Schüttellähmung" das erste Mal jene Krankheit beschrieb, die u. a. mit Muskelzittern und Gleichgewichtsstörungen einhergeht. Kurz nach der Französischen Revolution, einer Zeit ohne Arzneien, waren die Behandlungsmethoden dementsprechend simpel und obskur. „1817 behalf man sich noch mit Aderlässen oder Abführmitteln, um die ,schlechten Sachen' aus dem Körper zu leiten", erzählt Werner Poew­e, Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Neurologie, anlässlich des Tiroler Parkinson Tages am 3. April.

Erst Jahre später gab es Versuche, mittels Pflanzenextrakten der Zitterkrankheit Herr zu werden. Auch Hitler, der an Parkinson litt, soll solche Anticholinergika geschluckt haben. Der wirkliche Durchbruch gelang aber erst vor 50 Jahren. In den 60er-Jahren fand man heraus, dass Parkinson-Patienten der Botenstoff Dopamin fehlt, und man entwickelte Medikamente, die Dopamin ersetzen sollen. Bis heute erzielen diese Mittel — mit einigen Verfeinerungen — eine erstaunliche Verbesserung in der Beweglichkeit.

Die zweite Revolution folgte vor 25 Jahren, als man eine Operation zur Gehirnstimulation mittels Schrittmacher entdeckte, die jenen Patienten hilft, die auf Tabletten nicht ansprechen. „Was nun fehlt, ist die dritte Revolution", sagt Poewe. Methoden, die Morbus Parkinson frühzeitig erkennen bzw. Medikamente, die einen Ausbruch hinauszögern bzw. sogar verhindern.

Etwa zehn Millionen Patiente­n leben weltweit mit der Parkinson-Krankheit. Für 2030 schätzt man, dass sich die Zahl verdoppelt. Die meisten der Betroffenen sind Anfang 60, wenn erste Anzeichen wie Schlaf- und Gleichgewichtsstörungen, Verwirrtheit und später Zittern und Bewegungsstörungen eintreten. Und auch wenn Patienten mit den Medikamenten in den die ersten zehn bis zwanzig Jahren gut leben können, schreitet die Krankheit voran. Ein Abbau der Hirnleistung oder Halluzinationen können u. a. die Folge sein.

Die Erkennung von Risikopersonen ist daher ein Thema der Zukunft. Weltweit wird geforscht, um Risikomarker zur Früherkennung zu entdecken. Auch an der Innsbrucker Neurologie, die von der Michael J. Fox Foundation unterstützt wird. Die Forscher wissen mittlerweile, dass bestimmte Faktoren das Parkinson-Risiko erhöhen. Dazu gehören u. a. Alter, Geschlecht, Geruchssinnstörungen oder die Neigung zur Verstopfung. Außerdem haben interessanterweise Nichtraucher und Nichtkaffeetrinker ein höheres Risiko. Über die Ursache kann nur spekuliert werden. Poewe führt dies auf das Persönlichkeitsprofil zurück. Raucher seien eher risikobereitere Menschen. Ihr Gehirn tickt womöglich anders als jenes von Parkinson-Patienten.

Ziel wäre es, solche Risikopatienten mittels Fragebogen auszuforschen und zu einem Screening einzuladen, wie es z. B. bei der Krebsvorsorge der Fall ist. Bei Parkinson-Patienten kommt es zu Verklumpungen von Eiweißkörpern im Gehirn. „Wir wissen aber, dass man auch im Nervengewebe außerhalb des Gehirns krankhafte Ablagerungen findet, u. a. auf der Haut und im Darm", erklärt der Neurologe. Kleine Gewebe-Biopsien, z.B. von der Haut, könnten womöglich Aussagen vor Ausbruch der Krankheit liefern. Dies sei allerdings noch Zukunftsmusik.

Parallel zur Früherkennung wird auch fieberhaft nach Vorsorgemedikamenten geforscht. In Innsbruck erhofft man sich u. a. Erfolge aus einer aktuellen Impfstudie mit Antikörpern. „Wenn ich schon Patienten mit erhöhtem Risiko habe, muss ich ihnen auch etwas anbieten können", so Poewe. Im Moment sei die Risiko­erkennung weiter als die Arzneimittelforschung. Doch wenn die Ansätze erfolgreich sind, könnte es in zehn Jahren womöglich schon erste Medikamente geben, ist der Mediziner optimistisch