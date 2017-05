Während sich die Hygienehypothese und die Empfehlung an Mütter zu stillen hält, relativiert die Forschung einige Ansichten zum Diätplan und zur Haltung von Haustieren.

„Vor zehn Jahren war der Diätplan für Säuglinge noch sehr strikt. Davon geht man wieder ab“, erklärt Norbert Reider, Leiter der Allergieambulanz an der Uni-Klinik für Dermatologie in Innsbruck. So hieß es vor zehn Jahren noch, auf Fisch oder Hühnerei im ersten Lebensjahr zu verzichten oder maximal drei Obstsorten und hintereinander anzubieten. „Es gibt inzwischen große Studien, die zeigen, dass ein strenger Diätplan nicht viel oder nur sehr kurzfristig Vorteile in der Vermeidung von Allergien bringt. Noch überraschender ist die Tatsache, dass das Vermeiden von Lebensmitteln sogar negative Folgen haben kann“, sagt Reider.

Allergie-Ärzte raten heute dazu, nicht ein Jahr lang abzuwarten, sondern das Immunsystem möglichst früh mit potenziellen Allergenen zu konfrontieren, weil eine spätere Einführung das Allergierisiko möglicherweise sogar erhöht. Die Ernährung ist ein Thema, das bei der 12. Tiroler Allergie-Tagung in Innsbruck im Mittelpunkt stand.

So steht Stillen an vorderster Stelle der Empfehlungen. Reider: „Es soll aber kein Stress bei den Müttern erzeugt werden.“ Als Schutz vor Allergien bewähren sich bereits drei Monate Stillen.

Für Mütter, die nicht stillen können oder wollen, ist es wichtig zu wissen, dass hypoallergene Nahrung (HA-Nahrung) gleichwertig in der Allergieprävention ist. „Inhalationsallergien, also Heuschnupfen sowie Allergien gegen Hausstaubmilbe und Tierhaare, aber auch Neurodermitis werden hinausgezögert oder treten seltener auf.“

Die Verwendung hypoallergener Babynahrung macht aber nur Sinn, wenn das Kind familiär vorbelastet ist. Leidet ein Elternteil an Heuschnupfen oder Neurodermitis, beträgt das Risiko beim Kind 25 Prozent. Sind beide Elternteile Allergiker, liegt das Risiko des Kindes bei 60 Prozent. Dieses Risiko wird durch Muttermilch nahezu halbiert.

Was gibt es noch Neues? Geändert hat sich die Einstellung zu Haustieren. Lange verzichteten allergiegefährdete Familien auf Haustiere. „Was Hunde anbelangt, gibt es fundierte Studien. Demnach wirken Hunde, sofern sie bei der Geburt des Kindes schon im Haushalt sind, präventiv gegen die Entwicklung einer Hundehaar-Allergie.“ Bezüglich Katzen ist die Datenlage nicht so klar.

Immer ein großes Stichwort bei Allergien ist die Hygiene-Hypothese. Demnach führten die zunehmend saubere Umgebung, die Abnahme von Infektionen und der Mangel an bäuerlicher Umgebung zur Zunahme von Allergien.

Ideale Reize findet das Immunsystem sozusagen auf einem Bilderbuch-Bauernhof, der nicht nur Kühe, sondern auch Schweine, Hühner, Hund und Katze beherbergt. Da ein Besuch auf dem Bauernhof nicht ausreicht, um Allergien im Keim zu ersticken, versucht die Forschung derzeit, die verschiedenen Bauernhofbakterien und Toxine in Form einer Tablette einzufangen.

Bei Allergien tauchen viele Fragen zum richtigen Verhalten auf. Besonders aufwändig ist die Behandlung von Neurodermitis. Hier hat Reider eine gute Nachricht. Seit einem Jahr bietet die Uniklinik für Dermatologie eine Neurodermitisschulung für Kinder an. Sie werden von Haut- und Kinderärzten sowie von Diätologen und Psychologen betreut. Demnächst wird das Angebot für Erwachsene erweitert. (Sabine Strobl)