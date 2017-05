Von Markus Schramek Innsbruck — Es ist ein Verdacht, wie er immer wieder an das TT-Ombudsteam herangetragen wird: Bei Operationen an öffentlichen Krankenhäusern gebe es Gleiche und Gleichere. Schon die Wartezeit ist in manchen Fällen schwer nachvollziehbar. Bis zum OP-Termin können Monate vergehen oder auch nur ein paar Wochen oder Tage. Jüngst wurde uns von Angehörigen der Fall einer älteren Dame jenseits der 80er-Marke geschildert. Trotz Schmerzen sei der betagten Frau an der Klinik Innsbruck ein Operationstermin (Hüfte) erst in einem halben Jahr in Aussicht gestellt worden. Sie wurde daraufhin binnen 14 Tagen nach der Erstuntersuchung in einem Sanatorium operiert — auf eigene Rechnung von mehr als 12.000 Euro. Eine Zusatzversicherung hatte sie nämlich nicht. Natürlich empfinden viele Patienten ihre Behandlung als vorrangig. Aus dem fachlich geschulten Blickwinkel von Arzt oder Ärztin betrachtet, kann diese Dringlichkeit dann ganz anders aussehen. Daher haben wir in der ärztlichen Direktion der tirol kliniken nachgefragt, wie der Hausbrauch bei Operationen aussieht. Auf unsere Fragen haben wir die folgenden Antworten erhalten.

Wie lange beträgt an den Häusern der tirol kliniken im Durchschnitt die Wartezeit auf Operationen?

„Je nach Krankheitsbild zwischen zwei Wochen und sechs Monaten", lautet dazu die Auskunft aus der klinischen Chefetage. Die Wartefrist ergebe sich aus mehreren Faktoren: Der Operateur müsse verfügbar sein, dazu möglicherweise auch ein Intensivplatz für die Zeit nach der OP. Und ganz wesentlich sei der Gesundheitszustand des Patienten. Dieser könne vor der OP noch einer weiteren Behandlung bedürfen oder für diese erst fit zu machen sein.

Ist die Wartezeit für Patienten mit privater Zusatzversicherung kürzer?

Hier fällt die Auskunft überraschend aus. Seitens der tirol kliniken glaubt man nämlich nicht, dass jemand mit Zusatzversicherung deswegen auch schneller auf den OP-Tisch gelangt. „Manche Operateure sind bei den Patienten derart gefragt, dass sich die Wartezeit sogar noch verlängern kann", sagt tirol-kliniken-Sprecher Johannes Schwamberger. Einen Vorteil hat die Privatversicherung damit aber ganz unbestritten: Man kann sich den behandelnden Arzt selbst aussuchen.

Spielt das Alter bei der Vergabe von Operationsterminen eine Rolle?

„Keinesfalls!", lautet dazu kurz und bündig die Auskunft aus der Klinik.

Kommt es vor, dass eine OP ab einem gewissen Alter überhaupt nicht mehr durchgeführt wird?

Es ist dies eine ganz besonders sensible Frage. Bei den tirol kliniken legt man Wert auf die Feststellung, dass jeder Fall „individuell gesehen" werden müsse. Chronologisches Alter (= wie viele Jahre jemand tatsächlich zählt) und biologisches Alter (= der Gesundheitszustand des Patienten) seien hier zu unterscheiden. Fazit der Klinikleitung: „Die Entscheidung über die Sinnhaftigkeit einer Operation liegt in jedem Fall bei den behandelnden Ärzten."

Mit welchen Kosten schlägt sich eine durchschnittliche Operation nieder?

Hier will man seitens der tirol kliniken keine Zahl nennen: Zu unterschiedlich aufwändig seien die einzelnen Operationen und deren Nachbetreuung; Komplikationen könnten die Kosten zusätzlich erhöhen.

An wen können sich Patienten wenden, wenn sie glauben, ihre Wartezeit auf einem OP-Termin sei unangemessen?

Das „Büro für PatientInnenanliegen" im Erdgeschoß der Frauen-Kopf-Klinik ist Anlaufstelle für Patienten und Angehörige. Hier werden Beschwerden in Abstimmung mit der ärztlichen Direktion bearbeitet. Kontakt während üblicher Bürozeiten durch persönliche Vorsprache, Telefon (Hotline 050504-24477) oder per E-Mail: lki.patientenanliegen@tirol-kliniken.at.