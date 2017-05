St. Jakob i. D. – Das De­feregger Heilwasser, das 2004 in St. Jakob entdeckt wurde, soll bei verschiedenen Leiden helfen: bei Hautkrankheiten, bei rheumatischen und Atemwegsbeschwerden. Zusätzlich gelten Heilwasser-Bäder als „roborierend“, das heißt so viel wie kräftigend, erfrischend, erholsam. Letztere Wirkung haben nun Internist Peter Lechleitner und der ehemalige Hausarzt von St. Jakob, Ottokar Widemair, medizinisch untersucht. 42 Probanden zwischen 27 und 70 Jahren nahmen zehnmal hintereinander ein 40-minütiges Vollbad mit fünf Litern Heilwasserzusatz. Jeweils vor und nach der Kur wurden Blutdruck, Elastizität der Gefäße und Schlaffunktionen gemessen. „Je elastischer Blutgefäße sind, desto länger lebt man. Die Elastizität lässt sich messen“, erklärt Lechleitner. Auch während des Schlafs geben spezielle Messgeräte darüber Aufschluss, ob der Schlaf erholsam ist und wie es um die Gesundheit des Betreffenden steht. Je höher die Aktivität des so genannten Parasympathikus, desto erholter wacht man in der Früh auf.

Das Ergebnis ist für die beiden Ärzte klar: Die Heilwasser-Kur hat bei den Probanden zur Regulierung von zu hohem Blutdruck geführt, unelastische Gefäße elastischer gemacht und den Erholungsfaktor im Schlaf verbessert. (co)