Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Generationen haben Amalgam im Mund getragen. Viele tun es immer noch. Optisch war die silberne Zahnfüllung nicht die schönste, dafür war sie billig und die Plombe hielt meist wie eine Bombe. Doch nun naht das Ende von Amalgam. Die Wurzel des Übels: Die Legierung besteht neben Kupfer, Silber und Zinn aus Quecksilber – ein Schwermetall, das giftig und umstritten ist.

Die EU will Zahnfüllungen mit Amalgam daher so weit wie möglich eindämmen. Ab Juli 2018 darf Dentalamalgam nicht mehr bei schwangeren oder stillenden Frauen sowie Jugendlichen unter 15 Jahren verwendet werden. Bis 2020 wird geprüft, ob Zahnärzte ab 2030 ganz darauf verzichten sollen. Quecksilber, das bereits bei Raumtemperatur verdampft, wird vor allem beim Einsetzen oder beim Austausch von Füllungen freigesetzt. Damit niemand mit dem Gemisch in Kontakt kommt und keine Dämpfe einatmet, darf der Füllstoff in Zukunft nur noch vordosiert in verschweißten Kapseln genutzt werden. Der Inhalt wird quasi mit einer „Pistole“ auf den Zahn gepresst. Darüber hinaus müssen Ärzte verpflichtend Amalgam-Abscheider verwenden, die den Stoff aus dem Abwasser filtern.

„Es gibt EU-Länder, in denen dies noch nicht der Fall ist. Aber in Österreich sind Amalgam-Kapseln genauso wie Abscheider schon seit 20 Jahren Gang und Gäbe“, erklärt Wolfgang Kopp, Präsident der Tiroler Zahnärztekammer. Obwohl es bereits Praxen gibt, die gar keines mehr verwenden, ist Amalgam nach wie vor der Standardfüllstoff, der von der Kassa bezahlt wird.

„Ich bin kein Ablehner von Amalgam. Es ist eine altbewährte, leicht verlegbare und äußerst stabile Füllung“, sagt Kopp. Der Nachteil sei eben das Quecksilber. Panik sei trotz der EU-Verordnung aber keine angebracht. Kopp hält es nicht für notwendig, eine gute bestehende Füllung auszutauschen. „Die freigegebene Quecksilber-Menge beim Kauen oder Zähneknirschen ist nicht größer als jene, die man über die Nahrung aufnimmt. Und es gibt nach wie vor keine Beweise, dass der Füllstoff gesundheitsschädlich ist.“

Auch die EU-Kommission hält die Zahnfüllungen für Patienten für ungefährlich, zumal sie im Mund verkapselt sind, will aber auch nicht die Stimme der Kritiker ignorieren. Als Vorsichtsmaßnahme soll Amalgam nun zunächst bei Schwangeren und Kindern verboten werden. „Über eine Kassenleistung auf Kunststoff-Basis müssen wir Zahnärzte allerdings erst verhandeln“, betont Kopp.

Seit etwa 35 Jahren gibt es die Amalgam-Alternative: Kunststofffüllungen, so genannte Komposite. Anfangs waren diese Füllungen noch schlecht: Bakterien konnten durch Randspalten dringen, die Plomben mussten häufig ausgetauscht werden. Die Qualität und die Technik haben sich aber verbessert. Komposite erfordern jedoch einen höheren Arbeitsaufwand als Amalgam-Plomben, was die höheren Kosten erklärt. Ab dem Eckzahn müssen Kunststofffüllungen selbst bezahlt werden.

Optisch haben die weißen Füllungen klar einen Vorteil. Doch ganz unkritisch darf man sie auch nicht sehen. „Kunststoff besteht aus organischen und anorganischen Teilen. Er wird aus Erdöl gewonnen. Im Kunststoff sind Freie Acrylate enthalten.“ Wenn diese Acrylate gut ausgehärtet sind, sind sie gebunden und stellen kein Problem dar. Allerdings gibt es keine Studien, ob die Bausteine auch in den Körper gelangen und womöglich Allergien auslösen können. Selbst bei der teuren zahnfarbenen Keramikfüllung werde oftmals ein Kunststoffkleber verwendet, so Kopp.

Gold wäre für den Arzt eine gute Option. Ein blitzender Goldzahn sei allerdings heute für die wenigsten attraktiv. „Die beste Füllung ist also keine Füllung“, fasst Kopp zusammen.