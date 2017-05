Von Michael Mader

Schwoich – In Österreich verletzen sich pro Jahr rund 200.000 Menschen beim Sport. Mit diesen Worten leitete TT-Chefredakteur Mario Zenhäusern eine Experten-Diskussion in Schwoich ein. „Die Dosis macht es aus, ob Sport gesund ist oder uns krank macht“, stellte Sportpsychologin Christine Ritzer klar. Regelmäßiges Ausdauertraining beispielsweise hätte sogar antidepressive Wirkung. Dem kann Volker Steindl, Oberarzt und Chirurg am Krankenhaus Kufstein, nur beipflichten: „Der Sportler ist für den Unfallchirurgen das, was der Raucher für den Internisten ist.“ Dort, wo es gefährlich werde, müsse man die Sportler wieder „herunterholen“. Erst vor Kurzem landete bei ihm ein Mountainbiker, der auf der Piste von einem Skifahrer zusammengefahren wurde.

Franz Schuler, WM-Silbermedaillengewinner 1986 im Biathlon-Sprint, kennt auch Negativbeispiele: „Die Entwicklung bei den E-Bikes ist bedenklich. Da fahren Leute auf den Berg, die vorher noch kein Rad hatten, und dann können sie sich nicht mehr sicher runterbewegen.“ Er erinnerte sich aber auch an seine Jugend: „Bei mir ist der Sport aus einem Hobby und der Freude entstanden. Heute werden junge Athleten teilweise schon gezüchtet.“

Natürlich gebe es Ergebnisdruck, aber man sollte es als Profisportler lassen, wenn kein Spaß mehr dabei sei, meinte Biathlon-Nachwuchssportlerin Simone Kupfner.

„Spitzensport ist ungesund“, fand Hubert Ritzer, Schwoichs Sportreferent. Dem konnte auch Steindl beipflichten. Es liege am Sportler, wie viel an bleibenden Schäden er riskieren wolle. Die Medizin könne sehr viel wiederherstellen.

Der Leiter der Sportabteilung des Landes, Reinhard Eberl, meinte schließlich, dass der Sport früher genauso wenig gesund war wie jetzt. Das Land mache aber sehr viel. Eberl: „Jeder, der in einen Sportverein eintritt, sollte vorher untersucht werden.“ Im Jahr 2016 habe es 1700 sportärztliche Untersuchungen in Tirol gegeben und über die flächendeckende Leistungsdiagnostik werden 1300 Spitzensportler betreut.