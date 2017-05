Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Alzheimer, Parkinson, Bluthochdruck: Gleich bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen soll Tanzen eine positive Wirkung haben. Und so luden jene, die „seit jeher sagen, dass Tanzen gesund ist“ (Ferry Polai) – Tirols Qualitätstanzschulen – gestern zum 1. Tiroler Tanzsymposium in Innsbruck. Geladen waren zwei Mediziner, die sich der gesundheitsfördernden Wirkung des Tanzens widmen: Gabriella Niéksi, ungarische Neurologin, die in einem österreichischen Kurhotel arbeitet, sowie der Innsbrucker Kardiologe Volker Mühlberger, der die Auswirkungen des Tanzens auf Blutdruck und Puls analysiert hat.

Eine Patientin brachte Niéksi auf die Idee, ein Buch über das Tanzen und seine Auswirkung auf unseren Lebensabend zu schreiben. „Tango & Nüsse“ lautet der Titel, der Inhalt ist verblüffend: Schwimmen, Kreuzworträtsel-Lösen oder Lesen – nichts verlangsamt den Abbau von Hirnzellen so stark wie das Tanzen. 76 Prozent können mit regelmäßigem Tanzen – mindestens einmal pro Woche – erhalten werden. Wer dreimal pro Woche Kreuzworträtsel löst, erhält dagegen nur 47 Prozent.

„Und warum ist das so, wieso hilft Tanzen am besten?“, fragt Niéksi in die Runde, um die Antwort selbst zu liefern: „Weil es komplex ist.“ Die Schritte im Einklang mit Musik und im Idealfall auch mit dem Tanzpartner fordern unser Gehirn. Wer vermutet, Männer würde dabei wegen des Führens mehr profitieren, irrt. „Auch das Vorausahnen der Geführten hat diesen Effekt. Mann und Frau profitieren davon gleichermaßen.“

Wichtig dabei ist, regelmäßig neue Tanzschritte zu erlernen, seine Gehirnzellen zu fordern. „Der Effekt wird mit unterschiedlichen Tanzpartnern noch verstärkt“, so die Neurologin. Um Alzheimer vorzubeugen, sei Tanzen daher besonders wirksam. „In Argentinien wird zudem der Tango in der Parkinson-Therapie genutzt.“ Diese Therapie, bei der ein Parkinson-Patient mit einem nicht von der Krankheit betroffenen Tanzpartner tanzt, sorgt für positive Auswirkungen auf den Gleichgewichtssinn und die Koordinationsfähigkeit.

Selbst tanze sie gern, sei aber keine gute Tänzerin, verriet Niéksi. „Aber wenn ich in Pension gehe, möchte ich jeden Tag tanzen.“

Doch nicht nur für den Geist und die Fähigkeiten unseres Gehirns, auch für unseren Körper kann Tanzen etwas bringen, weiß Kardiologe Volker Mühlberger. In diesem Fall geht es um Blutdruck und Puls. „Zunächst habe ich Feldversuche bei Tennisspielern durchgeführt, um zu sehen, wie sich der Sport auf Blutdruck und Puls auswirkt“, erklärt er. In einer weiteren Phase hat er sechs Tanzpaare jeweils vier Tage pro Woche einen Monat lang begleitet und vor und nach dem Tanzen Blutdruck und Puls gemessen. Das Ergebnis: Schon 30 Minuten Tanzen senken den Blutdruck ähnlich wie Tennisspielen.

Der Rat des Arztes und begeisterten Tänzers lautet daher: „Dreimal wöchentlich dreißig Minuten lang, ohne große Pausen dazwischen – Tanzen ist ideal.“ Interessant: Bei längerem Tanzen – einem ganzen Abend beispielsweise – wird der Effekt mit zunehmender Dauer schwächer. Eine gute Nachricht für all jene, die gerne einmal kurz, aber intensiv übers Tanzparkett fegen.

Auch die Initiative „Rheuma bewegt“ der Österreichischen Rheumaliga verbindet Tanz und Medizin: Beim Tanzsalon „Rheuma tanzt“ am 6. Mai in Innsbruck können Betroffene unter Anleitung die gelenksschonende Sportart ausprobieren. www.rheumaliga.at