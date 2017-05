Westendorf – Wesentlich mehr Interessierte als erwartet kamen am vergangenen Donnerstag ins Sozialzentrum Westendorf zum Vortrag „Menschen mit Demenz achtsam begleiten“. Katja Gasteige­r, Expertin für Demenzerkrankungen und diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester, wird in der Folge die regelmäßigen Treffen der Selbsthilfegruppe leiten. Nach einer ausführlichen Beschreibung über die Veränderungen der Persönlichkeit eines Demenzerkrankten ging es vor allem darum, wie man mit der Situation als Angehöriger umgehen sollte. „Vor allem ist es wichtig, so früh wie möglich eine Diagnose zu bekommen“, appelliert Gasteiger.

Ein Problem stellt für viele Angehörige das ständige „sich bewegen wollen“ dar. Dazu meinte die Vortragende ganz deutlich: „Wenn der Nachtschlaf der Angehörigen dadurch gefährdet ist, dann muss in Zusammenarbeit mit dem Arzt überlegt werden, dem Demenzkranken eine Schlaftablette zu verabreichen.“ Für die pflegenden Angehörigen sind die Verwandten die schlimmsten Kritiker und auch die Gesellschaft allgemein. Diese sehen die kranke Person meist selten und erkennen dabei oft das Ausmaß der Beeinträchtigung nicht.

In der Selbsthilfegruppe werden all diese Probleme besprochen. Gasteiger gibt Tipps, wie man Situationen leichter bewältigen kann, und es werden auch bezüglich Pflegegeldantrag und dergleichen Hilfestellungen geboten. Die Treffen finden jeweils am ersten Montag im Monat im Sozialzentrum Westendorf statt, beginnend mit 8. Mai um 17 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht nötig. (be)