Wien – Mehrere Chargen des Adrenalin Autoinjektionsgerätes „EpiPen“ (Meda Pharma GmbH) sind zurückgerufen worden. International hatte es zwei Meldungen über Fehlfunktionen gegeben, teilte das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen am Donnerstag mit. Das Arzneimittel zur Anwendung durch die Patienten ist für die sofortige Hilfe bei allergischen Schockreaktionen indiziert.

In Österreich sind (nach dem Rückruf vom 23. März 2017 zur Chargennummer 5FA665N) nun auch die Chargen mit den Nummern 6FA292W, 6FA293AA (EpiPen 300 Mikrogramm), verwendbar bis 30. September 2017 und 5ED824P (EpiPen Junior 150 Mikrogramm), verwendbar bis 30. April dieses Jahres, betroffen. In Übereinstimmung mit der gültigen Gebrauchsinformation sollte die Empfehlung, grundsätzlich immer zwei Pens mit sich zuführen, beachtet werden. Personen, die einen EpiPen der betroffenen Chargen bereits erfolgreich verwendet haben, brauchen sich in diesem Fall nachträglich nicht zu sorgen. Patienten, die einen Pen der betroffenen Chargen bei sich tragen, werden aufgefordert, diesen in die nächstgelegene Apotheke zurückzubringen. Man erhält kostenlos Ersatz. (APA)