Von Theresa Mair

Innsbruck – Eingesperrt in einem falschen Körper, der so gar nicht zu einem passt, und alleingelassen. Ansprechpartner? Fehlanzeige. Was bleibt, ist oft nur die Schicksalsgemeinschaft im Internet, die nicht immer die besten Tipps auf Lager hat. Die Versuchung ist groß, mit Hormonen in Eigenregie am Wunschkörper zu feilen. Einige treten die Flucht ins Ausland an und lassen sich dort das Geschlecht anpassen.

Solche Leidenswege sollen ab jetzt der Vergangenheit angehören. Zwar hätten bisher schon rund 50 Transpersonen pro Jahr den Kontakt zu den Experten in der Klinik hergestellt. Im Transgender Center Innsbruck (TGCI) will man nun aber die Kompetenzen bündeln und den Patienten einen belastenden Spießrutenlauf ersparen, wie Gabriel Djedovic von der Uniklinik für Plastische Chirurgie die neue Einrichtung gestern vorstellte. Das TGCI ist damit österreichweit die erste zentrale Anlaufstelle für Menschen, die ihren Körper ihrem gefühlten Geschlecht anpassen möchten.

Das Rad kommt ins Laufen, indem sich die Betroffenen an die Sexualmedizinische Ambulanz der Uniklinik für Psychiatrie II wenden. Ein interdisziplinäres Team von Gynäkologen, Endokrinologen, Experten für Hör-, Stimm-, und Sprachstörungen, plastischen Chirurgen, Psychiatern und Psychotherapeuten, Urologen und Juristen setzt sich regelmäßig im so genannten Transgender-Board zusammen, „um die individuell beste Behandlung für die Betroffenen zu finden“, wie Djedovic sagte. Zweieinhalb Jahre lang dauer­e es im Schnitt, vom Erstkontakt bis zur vorläufigen Vollendung des Umwandlungsprozesses mit der Operation, wie die Direktorin der Psychiatrie II, Barbara Sperner-Unterweger, vorsichtig schätzt. Es gehe darum, den Menschen mit seinen Anliegen wahrzunehmen und zu ergründen, wie er sich mit Körper und Geschlecht fühlt, wo die Belastungen für ihn sind und ob es begleitend zur Behandlung psychotherapeutischen Bedarf gibt.

Schon bald nach dem Erstkontakt könne mit der Hormonzufuhr begonnen werden. „Das ist eine individuelle Behandlung mit vielen verschiedenen Möglichkeiten“, sagte die Direktorin der Uniklinik für Endokrinologie. Nicht jedes Medikament werde von jedem gleich gut vertragen, man müsse auch ein Auge auf die psychosomatischen Begleiterscheinungen haben. Derzeit betreut die Klinik nahezu 100 Patienten, die auf dem Weg sind, ihr Geschlecht anzupassen und lebenslang betreut werden: „Die meisten sind jung, die Älteste über 70.“

Während es bei den Erwachdeutlich mehr Männer gibt, die als Frauen leben möchten ist es bei den Jugendlichen ist das genau umgekehrt: Von zehn Jugendlichen sind acht Mädchen, die als Mann leben möchten. „Für Transjungs ist es deutlich einfacher, sich als Mann zu kleiden. Für Transfrauen ist die Hürde größer“, erklärte der stv. Direktor der Uni­klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Martin Fuchs die Hintergründe.

Dazu kommt, dass für Kinder und Jugendliche bis zur Volljährigkeit die Hormonbehandlung ein No-Go ist. Der Leidensdruck, der auf ihnen lastet, ist aber enorm – vor allem in der Pubertät, wenn der Körper sich verändert, so Fuchs.

Zur Überbrückung ist ein­e Blockade der eigenen Sexual­hormone möglich. Diese könn­e wieder vollständig rückgängig gemacht werden, die Kinder gewinnen damit aber Zeit, um sich ihrer Identität bewusst zu werden. Denn ein Prozent aller Kinder würde eine vorübergehende Phase der Geschlechtsdysphorie durchmachen, in der sie sich unwohl als Mann oder Frau fühlen. Es werde nur ein kleiner Teil von ihnen behandlungsbedürftig. Derzeit werden in Innsbruck 35 junge Klienten mit ihren Angehörige­n – es gibt eine Selbsthilfegruppe für Eltern – betreut.

Im Laufe der Hormon­behandlung verändert sich die Stimme von Transmenschen. Vor allem bei Transfrauen ist es aber so, dass die Medikamente häufig nicht ausreichen, um weiblich zu klingen. Dazu braucht es Stimmtraining und womöglich die ein oder andere Operation an Kehlkopf und Stimmlippen, erläuterte Markus Rungger, stv. Direktor der Uniklinik für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen

Mit der – oft mehrteiligen – OP kommt der Prozess zum äußerlichen Abschluss. Sie umfasst die von der Krankenkassa bezahlten wichtigsten Eingriffe, nämlich die Entfernung der Brüste und eine Penisplastik bzw. die Vaginalplastik und eine Brustvergrößerung bei Transfrauen, wie Djedovic erklärte.