Von Theresa Mair

Innsbruck – Anfang April hat die Europäische Kommission neue Leitlinien zu „Patient Blood Management“ veröffentlicht. Kurz gefasst soll damit der Verbrauch von Blutkonserven in den Krankenhäusern auf das Notwendigste reduziert werden.

Die EU-Kommission beruft sich auf eine im Transfusion-Journal publizierte, großangelegte Studie mit 605.046 Krankenhaus-Patienten in Westaustralien. Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass gleichzeitig mit der Reduktion der Gabe von Blutprodukten um 41 Prozent die Krankenhaussterblichkeit (28 %), Krankenhausinfektionen (21 %), Herzinfarkt und Schlaganfall (31 %) und die Aufenthaltsdauer (15 %) im Krankenhaus zurückgegangen sind.

„Blut kann Leben retten, Blut hat aber auch Nebenwirkungen. Von der Verarbeitung her ist eine Blutkonserve wie ein Medikament zu sehen. Eine Bluttransfusion ist aber auch eine Organspende“, sagt Harald Schennach, Chef der Innsbrucker Blutbank und medizinischer Leiter des Blutspendedienstes des Roten Kreuzes. Selten, aber doch könne es z. B. zu allergischen Reaktionen bei Bluttransfusionen kommen. Das Immunsystem wird geschwächt, was im schlimmsten Fall eine Blutvergiftung auslösen kann. Schennach sieht in den Leitlinien auch die Bemühung, ethisch mit Blutspenden umzugehen.

Bereits im Dezember des Vorjahres sind auf Bundesebene Qualitätsstandards für „Patient Blood Management“ beschlossen worden, an denen Schennach mitgearbeitet hat. Sie werden in einem Pilotprojekt an der Universitätsklinik für Orthopädie in Innsbruck umgesetzt. Der Verbrauch von Spenderblut in Innsbruck sei seit 2009 bereits um 20 Prozent durch verschiedene Maßnahmen und stetig verbesserte Operationstechniken zurückgegangen. Allerdings lasse auch die Spendefreudigkeit der Tiroler – die zu den fleißigsten Blutspendern gehören – etwas nach.

In den kommenden Jahren könne es daher enger mit den Blutkonserven werden. „Die Babyboomer, die jetzt Blut spenden, kommen in ein Alter, in dem sie nicht mehr spenden dürfen, aber zu Blut-Empfängern werden“, blickt Schennach in die Zukunft. Die Familienplanung setze später ein und solange man sich jung und unsterblich fühle, denke man oft nicht daran, Blut zu spenden. „Das soziale Gewissen muss erst reifen.“

Der momentane Verbrauch von Blutkonserven in Tirol ist seiner Ansicht nach aber auch noch etwas zu hoch. „Es gibt noch ein Spiel nach unten. In manchen Fällen ist man noch zu großzügig.“

Angst, durch Sparmaßnahmen im Akutfall kein Spenderblut zu bekommen, muss keiner haben. „Die Qualitätsstandards konzentrieren sich mehr auf planbare Eingriffe, wie z. B. an der Hüfte oder dem Knie.“ Hier könne man versuchen, den Zustand von blutarmen Patienten im Vorfeld mit Eiseninfusionen oder Vitamin B12 zu verbessern, sodass sie während der OP nicht auf Konserven angewiesen sind.

Minimalinvasive Verfahren und eine gute Blutstillung sind Optionen, um kostbare Blutkonserven einzusparen und den Patienten dadurch weniger zu belasten. So genannte „Cell Saver“ in den Operationssälen pumpen zudem auslaufendes Eigenblut ab, waschen es und transfundieren es in den Körper des Patienten zurück. Vorgehen, wie sie in früheren Jahren durchaus üblich waren, wie jene, einer Wöchnerin lediglich „zur Stärkung, weil sie ein bisschen blass ist“, Blut zu transfundieren, seien heute jedoch nicht mehr denkbar.

Es gibt aber durchaus noch genügend – auch geplante – Eingriffe, die ohne Fremdblut nicht durchführbar wären. „Bei einer Lebertransplantation entsteht z. B. eine große Wundfläche und die Patienten haben meistens ein schlechte Gerinnung“, nennt der Blutbank-Chef ein Beispiel.

Keine Lösung ist es, an den strikten Regeln für Blutspender zu schrauben, um an mehr Konserven zu gelangen. „Wir haben bereits das Höchstalter für Spender von 65 auf 70 gehoben.“ Darüber hinaus gibt es keine Lockerungen, Beschränkungen nach Fernreisen würden sogar eher mehr. Prinzipiell gilt: „Man muss gleichermaßen Spender und Empfänger schützen.“