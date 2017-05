Herr Haller, vor zehn Jahren haben Sie bereits ein Buch über Süchte geschrieben, jetzt ist das zweite zu diesem Thema auf den Markt gekommen. Hat sich wissenschaftlich so viel Neues getan oder sind neue Suchtquellen dazugekommen?

Reinhard Haller: Wissenschaftlich hat sich nicht so viel getan, wie ich mir gewünscht hätte, aber die Suchtszene hat sich verändert. Derzeit haben wir einen starken Trend hin zu Verhaltenssüchten: Dazu gehören alle Süchte, die nicht an eine Substanz gebunden sind, das sind gewöhnliche Verhaltensweisen, die aber süchtig werden können. Vor 30 Jahren wäre es etwa noch unvorstellbar gewesen, dass jemand eine Gier danach hat, ständig seine E-Mails zu checken oder jemandem auf Facebook etwas mitzuteilen. Die Sucht hängt immer von Bedürfnis und Angebot ab — und das ändert sich ständig.

Von Handy- oder Internetsucht ist derzeit viel die Rede. Wann ist man aber wirklich süchtig?

Haller: Stimmt, der Ausdruck wird inflationär verwendet, allerdings hat jeder Mensch süchtige Anteile in sich. Die sind aber vielfach harmlos, ich spreche dann von Haustiersüchten und nicht von Raubtiersüchten, welche meine Seele oder meinen Körper auffressen. Laut WHO ist man nach etwas krankhaft süchtig, wenn man die Dosis steigern muss, wenn man den Konsum nicht mehr kontrollieren kann, wenn man Entzugserscheinungen hat und nicht abstinent leben kann von diesem Mittel. Man kann sagen, dass fünf Prozent der Bevölkerung ein wirklich ernsthaftes und behandlungsbedürftiges Suchtproblem haben.

Jetzt ist heute aber ein Leben ohne Handy fast nicht mehr vorstellbar, auch dem Alkohol entkommt man oft nicht. Wie kann man Abhängigkeiten vermeiden?

Haller: Die Lösung des Suchtproblems wäre ein kontrollierter mündiger Umgang mit Suchtmitteln. Dass ich etwa Jugendliche nicht zur Abstinenz erziehe, sondern zur Alkoholmündigkeit. Aber die Lösung liegt immer nur beim Individuum — sowohl was die Prävention als auch die Therapie betrifft. Wir Therapeuten z. B. können die Sucht nicht heilen, wir können nur den Menschen so weit bringen, dass er in einer sehr süchtigen Welt zurechtkommt.

Apropos Kinder bzw. Jugendliche: Wie kann man diese auf eine suchtmachende Welt vorbereiten?

Haller: Das Allerwichtigste ist, den Kindern Zeit und Zuwendung und Zärtlichkeit mitzugeben. Denn das ist das, was sie später oft in einer Droge suchen. Man muss einfach jene Bedürfnisse befriedigen, die der Mensch in der Sucht sucht, und da mangelt es in unserer Gesellschaft in erster Linie an Lob — ob das nun in der Beziehung oder am Arbeitsplatz ist. Allerdings stimmt es auch nicht, dass jemand, der einen strengen Vater gehabt hat, drogensüchtig wird. Eine Suchterkrankung ist immer ein Zusammenspiel von genetischen Faktoren, Erziehung, Lebenserfahrungen und hinzukommenden psychischen Problemen. Und Sucht ist in fast allen Fällen der Versuch der Selbstheilung.

Was ist die zerstörerischste Sucht?

Haller: Der Killer Nummer eins ist die Zigarette. Wenn man sich nämlich die Zahlen für Tirol anschaut, kann man von rund 30 Drogentoten und 500 Alkoholtoten pro Jahr ausgehen, gleichzeitig zählen wir 1200 Nikotintote.

Dann sind also die illegalen Drogen wie Cannabis oder Heroin gar nicht das ganz große Problem? Und würde das nicht bedeuten, dass man eine Cannabis-Liberalisierung andenken muss?

Haller: Die weltweite politische Entwicklung geht in diese Richtung. Bei den legalen Drogen wird man strenger, bei den verbotenen Drogen milder. Cannabis etwa ist in einigen Ländern zum Teil schon zugelassen. Und wenn 70 Prozent der Innsbrucker Jugendlichen Probiererfahrung mit Cannabis haben, landesweit sind es rund 30 Prozent, dann kann es nicht sein, dass alle kriminell sind. Dann muss man der Tatsache Rechnung tragen, dass Cannabis zu einer Volksdroge geworden ist, und muss sich überlegen, ob man nur mit den Mitteln des Strafrechts agiert. Eine Regulation wäre z. B., dass man Cannabis bis zu bestimmten Mengen aus dem Strafrecht herausnimmt und mit Ordnungsstrafen bedenkt.

Nehmen in stressigen, unruhigen Zeiten wie diesen Suchterkrankungen zu?

Haller: Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir auf eine Gesellschaft zusteuern, die nicht trotz der Drogen funktioniert, sondern wegen der Drogen. Das ist besorgniserregend. Aber man sucht heutzutage rasche Lösungen, hält Spannungen nicht mehr so gut aus, ist viel verunsicherter als früher, das Gefühl der Selbstsicherheit, der Geborgenheit ist verloren gegangen. Das zeigt auch die Statistik: Im Jahr 1900 war Sucht noch die 14.-häufigste Krankheit, 2000 war es schon die 7.-häufigste, heute ist es die 5.-häufigste. Und im Jahr 2050, sagt die WHO, ist die Suchterkrankung die dritthäufigste Krankheit der Welt. Die Depression wird übrigens an erster Stelle stehen.

Was raten Sie Menschen, die sich aus einer Abhängigkeit befreien wollen? Und was den Angehörigen?

Haller: Wenn jemand wirklich von seiner Sucht loskommen will, dann ist die halbe Schlacht schon gewonnen. Das Hauptproblem ist nämlich, dass Suchtkranke ihre Abhängigkeit oft verdrängen oder bagatellisieren. Der zweite Fehler ist, dass man sagt, man macht das allein: Das stimmt im Grunde auch, aber man braucht trotzdem in vielen Fällen professionelle Hilfe. Der entscheidende Punkt ist allerdings, dass man die Ursachen der Sucht in den Griff bekommt: die Depressionen, die Minderwertigkeitsgefühle, das Mobbing, den ungesunden Stress. Das ist zwar ein langer Marsch durch die Wüste, der aber persönlichkeitsstärkend ist und der einem sehr viel gibt. Auch den Angehörigen kommt eine wichtige Rolle zu. Sie sind manchmal Mitursache für die Sucht, wenn etwa die Oma dem drogenabhängigen Enkel immer Geld gibt und der damit die Sucht finanziert.

In diesen Tagen ist oft von Machtsucht die Rede, die Gesellschaft wünscht sich mächtige, starke Männer. Ein Grund zur Sorge?

Haller: Macht ist ein menschliches Urstreben, die begehrteste Droge, einer der stärksten Triebe, der sich in allen Konstellationen durchzieht. Eine Partnerschaft ist für mich auch ein einziger Machtkampf. Dass der mächtige Mann — siehe US-Präsident Donald Trump — derzeit so angesagt ist, ist für mich das eigentlich Beunruhigende: Genau gesagt, ist für mich nicht beunruhigend, dass man ihn gewählt hat, obwohl er so ein Narzisst ist, sondern weil er so ein Narzisst ist. Weil er etwas vorlebt, was für viele Menschen ein Ideal geworden ist — ich, icher, am ichsten.

Das Interview führte Irene Rapp