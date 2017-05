Innsbruck – Georg Weinlich, Leiter der Tumorambulanz der Universitätsklinik für Dermatologie und Venerologie, macht sich keine Illusionen: „Das Schönheitsideal von der gebräunten Haut wird man wohl nicht mehr so schnell aus der europäischen Gesellschaft herausbekommen“, sagt er im Vorfeld des Euromelanoma-Tags am kommenden Montag.

Was Experten aber sehr wohl bewirken können, ist, dass die Menschen sich ihre Haut früh genug vom Dermatologen auf Sonnenschäden und Hautkrebs untersuchen lassen. „Je früher der Patient kommt, desto dünner ist das Melanom. Je dünner das Melanom, desto besser ist die Prognose“, sagt er.

Die Zahlen bestätigen es: Das Melanom, der schwarze Hautkrebs, ist die tödlichste Form von Hautkrebs. Die Zahl der Neuerkrankungen pro Jahr in Tirol ist mit 600 enorm. Mit von Weinlich geschätzten 20 bis 30 Todesfällen im Jahr sterben aber vergleichsweise wenige daran – eine Errungenschaft, die durch Sensibilisierungskampagnen zustande gekommen ist. Noch eine interessante Zahl: „Von allen Hautkrebsformen macht das Melanom nur zehn Prozent aus, aber mehr als 90 Prozent der Todesfälle sind darauf zurückzuführen“, so Weinlich.

Sonnenlicht ist ein wesentlicher Auslöser von Hautkrebs. Dazu kommt, dass sich die meisten nicht nur zu lange in der Sonne aufhalten, sondern auch zu wenig und zu spät Sonnencreme auftragen, und sich vom Sonnenschutzfaktor in die Irre führen lassen. „Eigentlich müsste man die Sonnencreme millimeterdick auftragen, das schafft niemand. Die meisten nehmen nur ein Drittel jener Menge, mit der der Sonnenschutz getestet worden ist. Damit er sich gut verteilt, muss die Creme mindestens eine halbe Stunde, bevor man in die Sonne geht, aufgetragen werden“, erklärt der Experte.

Prinzipiell rät er jedem, dem nach der Pubertät ein neues Muttermal auffällt, oder eines, das sich in Farbe, Größe oder Form verändert, zum Hautfacharzt zu gehen. „Ein Laie kann ein bösartiges Melanom von einem Altersmal oft nicht unterscheiden.“ (thm)