Von Philipp Schwartze

Innsbruck – Vor dem Essen, Hände waschen nicht vergessen – wie oft hat man als Kind diesen Spruch und den Aufruf zu gutem Benehmen gehört. Dabei geht es bei der Händehygiene nicht (nur) um Etikette, sondern vor allem um die Gesundheit. Am Internationalen Tag der Händehygiene, der wegen der fünf Finger pro Hand passenderweise jährlich am 05.05. stattfindet, soll darauf aufmerksam gemacht werden.

Wichtig ist auch bei der Händehygiene das richtige Maß: So berichtet Anni Oberhofer, Hygienefachkraft des Krankenhauses Schwaz, von Extremen: „Auf der einen Seite gibt es Menschen, die nach dem WC-Besuch das Händewaschen weglassen, auf der anderen Seite haben viele permanent Desinfektionsspray dabei.“

Während erstere Praktik kein Kavaliersdelikt, sondern durch Übertragung von z. B. Darmbakterien gefährlich ist, sei das Desinfizieren der Hände nicht immer nötig: „Eine normale Reinigung ist oft völlig ausreichend. Mit den Erregern, die im Alltag vorkommen, kommt der Körper nach dem gründlichen Händewaschen selbst zurecht“, betont die Hygiene-Expertin. In Spitälern, wo laut WHO 40 bis 80 Prozent der Infektionen durch bessere Händehygiene vermieden werden könnten, ist die Situation natürlich eine andere. Desinfektionen sind an diesen besonderen Orten überlebensnotwendig.

Für öffentliche Toiletten – ein unangenehmer Ort für viele Menschen – hat Oberhofer einige Tipps parat: „Nach dem Händewaschen kann man den Wasserhahn zum Abschalten mit dem Papierhandtuch anfassen, damit eventuell auch die Tür öffnen, bevor es in den Müll wandert.“ So geraten nicht erneut Keime auf die frisch gereinigten Handflächen.

Mehr schaden als nutzen kann an öffentlichen Orten auch der Griff in die Seifenschale: „Lieber einen Seifenspender benutzen. Denn unter der Seife befindet sich ein Sumpf, in dem sich Keime, die Wärme und Feuchtigkeit mögen, gut vermehren.“ Und davon gibt es genug, schließlich greift wohl fast jeder mit seinen schmutzigen Händen automatisch zur Seife.

Der Grundstein für die richtige Händehygiene sollte bereits möglichst früh gelegt werden. „Es ist wichtig, dass Kinder das richtige Händewaschen von klein auf erlernen“, sagt Oberhofer. Die häufigen Erinnerungen im Kindesalter durch die Eltern – nicht nur vor dem Essen – waren also mehr als berechtigt.