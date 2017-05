Von Theresa Mair

Innsbruck – Die Behandlung von Verbrennungen und Verbrühungen gehört zum Tagesgeschäft an der Innsbrucker Uniklinik für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. Gerade jetzt, wenn die Grillsaison wieder beginnt, rechnet Klinikdirektor Gerhar­d Pierer wieder mit einem Anstieg der Brandverletzungen. „Die Leute gießen Spiritus in den Grill, es entsteht eine Stichflamme. Wenn Kinder daneben stehen, erwischt es sie schnell einmal im Gesicht. Viele Brandverletzungen wären vermeidbar“, betont er.

Auch abseits der saisonalen Spitzen, wie im Sommer oder in der Weihnachtszeit, verbrennen und verbrühen sich in Tirol eine ganze Menge Leute. „Ein- bis zweimal im Monat wird ein Patient mit so schweren Verbrennungen aufgenommen, dass er mehrere Wochen intensivpflichtig ist“, sagt Pierer. Und auch in der Ambulanz vergehe kaum ein Tag, ohne dass jemand mit einer Brandwunde vorstellig werde. „Wir haben ein Team, das sich nur um Wunden und Verbrennungen kümmert. Brandverletzungen machen 20 Prozent unserer Arbeit aus.“

Bei den Ursachen für Verbrennungen stellt der Experte alterstypische Muster fest. Kleinkinder sind am gefährdetsten: Wenn ein Kind sich eine Tasse mit heißem Kaffee über den Körper schüttet, kann es sich damit bereits zehn Prozent der Hautoberfläche verbrühen. Kontaktverletzungen, wie sie beim Griff auf die Herdplatte, den Ofen oder beim Herunterreißen von Töpfen passieren, verursachen oft kleinere, aber tiefe Brandwunden. Für Schulkinder sei dagegen oft das Spiel mit dem Feuer faszinierend, viele Unfälle geschehen beim Zündeln oder Hantieren mit Krachern.

Wenn sich Erwachsene verbrennen, sind oft Arbeits- oder Verkehrsunfälle die Ursache, z. B. Explosionen oder Starkstrom. In jüngster Zeit haben sich Wohnungs- und Bettbrände in Tirol gehäuft, es gab mehrer­e Tote. Nicht selten spielen laut Pierer dabei Zigaretten eine Rolle. Alkohol und andere Drogen beeinträchtigen die Reflexe der Betroffenen.

Im Fall einer Brandverletzung steht der Selbstschutz der Helfer an erster Stelle. Das heißt: Die Hitzequelle – der Strom, die Herdplatte, der Grill – muss abgestellt werden. Danach ist das Kühlen der Verletzung oberstes Gebot. „Am besten lässt man kaltes Leitungswasser darüberlaufen, und zwar so lange, bis es nicht mehr schmerzt, mindestens 20 bis 30 Minuten. Wenn möglich, sollte man auch die Kleidung entfernen.“

Falls das nicht möglich ist, weil z. B. die Verbrennung zu großflächig ist, kann man den Verunfallten in ein nasses, kaltes Leintuch wickeln, bis die Rettung eingetroffen ist. „Die Kühlung hat sich bewährt, weil die Hitze nach unten nachwirkt. 53 Grad ist die kritische Temperatur in den unteren Hautschichten. Alles, was darüber ist, zerstört Eiweiß und Gewebe“, so Pierer. Mit kaltem Wasser könne man die Kühlung in tiefere Hautschichten weiterleiten. „Eis ist aber nicht notwendig, sondern manchmal sogar zu viel des Guten. Der Verletzte könnte dann Erfrierungen erleiden.“

Salben und antiseptische Mittel sind in der Ersten Hilfe überflüssig. „Das wird im Krankenhaus gemacht.“ Dorthin oder zum Arzt soll man auch mit kleineren Verbrennungen gehen, sobald die Haut Blasen wirft. Unbehandelt stirbt im schlimmsten Fall Gewebe ab, es kann zu Infektionen und Blutvergiftung kommen.

„Wenn eine Brandverletzung nach zwei Wochen nicht abgeheilt ist, liegt möglicherweise ein anderes Problem oder eine Wundheilungsstörung vor. Die Wunde sollte vom Arzt begutachtet werden.“ Bei schweren Verbrennungen ist eine OP unausweichlich. Dabei wird die kaputte Haut mit einem feinen Messer abgetragen. Ist nur die Oberflächenhaut betroffen, regeneriert sich diese danach selbst. Bei tiefen Verbrennungen muss Haut von einer anderen Körperstelle transplantiert werden.

Der Einsatz von Spenderhaut sei nur eine vorübergehende Lösung, wenn bei großflächigen Verbrennungen gerade nicht genug Eigenhaut verfügbar ist. „Das funktioniert immunologisch nicht. Der Körper stößt sie nach einiger Zeit ab.“ Bei einer ausgedehnten Hautzerstörung ist auch die Züchtung eigener Hautzellen eine Möglichkeit.

Brandwunden sind Verletzungen, die sorgfältig mit Physiotherapie und Massagen nachbehandelt werden müssen. Manchmal sind weitere Operationen notwendig, wenn z. B. große Narben bei Kindern nicht so schnell mitwachsen wie die restliche Haut. Einem weitestgehend normalen Leben steht den Betroffenen heute dank vielfältiger Behandlungsmöglichkeiten aber nichts mehr im Weg.