Oft dauert es einige Zeit, bis Menschen mit Atembeschwerden die passende Therapie finden. Die Innsbrucker Atem-, Physio- und Traumatherapeutin Gudrun Fuchs-Buchauer beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem vielschichtigen Thema der Atmung. Zu ihr kommen Menschen mit den Sätzen: „Ich bekomme keine Luft. Ich habe so einen Druck auf der Brust. Ich habe das Atmen verlernt.“

Hinter solchen Beschreibungen können „verschiedenste Ursachen stecken. Diese Symptome sind möglicherweise die Folge von Alltagsstress oder Ausdruck von körperlichen Erkrankungen. Dahinter können aber auch traumatische Erlebnisse stehen“, erklärt die Therapeutin. „Der Körper reagiert auf belastende Ereignisse, indem er sich vor den dabei entstehenden negativen Emotionen zu schützen versucht. Er macht den Brustraum und das Zwerchfell fest und reduziert die Atmung. Dadurch sind Gefühle wie Angst und Hilflosigkeit nicht mehr so deutlich zu spüren. Doch die körperlichen Symptome können länger bestehen bleiben.“

In der Therapie wird nach Zusammenhängen gesucht. In diesen Fällen besteht die Atemtherapie nicht, wie zum Beispiel bei Lungenerkrankungen, im Vermitteln von Atemtechniken, sondern hat mit Körperarbeit, Bewegung, Selbstberührung, Gespräch, dem Beobachten und Einordnen von Gefühlen zu tun. Der Fokus ist dabei auf die Überreaktion des Körpers gerichtet, die sich durch innere Unruhe und Stress ausdrücken kann. Ziel ist die Linderung der körperlichen Symptome und des Leidensdrucks.

Auf den Körper konzentrieren

Fuchs-Buchauer räumt mit Vorurteilen auf. „Es geht zwar um Atmung, aber ich erwähne sie oft gar nicht. Menschen, die das Atmen als schwere Arbeit, das heißt als belastend und unnatürlich empfinden, sollen nicht zusätzlich verwirrt werden.“ Die Therapeutin setzt vielmehr Körperimpulse, die eine leichtere Atmung wie von selbst entstehen lassen. Eine Aufforderung könnte lauten, die Hände nach oben zu strecken und beim Herabsenken auszuatmen. Entscheidend ist dabei, dass der Klient seine Aufmerksamkeit und Wahrnehmung auf den ganzen Körper richtet. Eine Übung, bei der mit den Füßen auf dem Boden getrippelt wird, bringt die Atmung in Fluss und vertieft sie.

So ist in Fuchs-Buchauers Praxis­alltag auch die Traumaverarbeitung ein Thema. Dabei handelt es sich um stark belastende Erlebnisse, die für den Betroffenen zu intensiv, zu heftig, oder auch lebensbedrohlich waren. Nicht jeder reagiert auf derartige Situationen gleich. Die einen stecken zum Beispiel einen Unfall beim Mountainbiken weg, andere nicht, auch wenn keine körperlichen Beeinträchtigungen zurückbleiben. Eine betroffene Person kann immer wieder das Bild vom Sturz vor sich sehen, kann sich unruhig, ängstlich, reizbar und unkonzentriert fühlen. Dabei können sich auch als Folge von Traumata ähnliche Symptome wie zuvor beschrieben wiederholen: Druck auf der Brust, Engegefühl und Atemnot. Wie die Therapeutin betont, „ist nicht die psychologische Aufarbeitung des Sturzes das Ziel, sondern die traumatischen Stressreaktionen des Körpers abzubauen“. In der Regel kommen die Patienten zur Atemtherapie mit einer ärztlichen Überweisung. Eine gewisse Anzahl an Therapiestunden bezahlt die Kasse.

Fuchs-Buchauer sagt: „In der Atmung zeigt sich die Geschichte eines Menschen. Es gibt nichts Persönlicheres und Ehrlicheres.“