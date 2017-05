Von Innsbruck aus schweift der Blick zu den umliegenden Bergen. Der Patscherkofel mit den Zirben, die Nordkette und die Nockspitze mit ihren Mischwäldern. Neigt sich der Blick wieder gen Boden, trifft er auf Beton und noch mehr Beton. Stadtgrau statt grüne Landschaft. Während die Wälder in ganz Tirol rund 523.000 Hektar ausmachen, sind städtische Gegenden arm an Bäumen. So sieht es der Dornbirner Autor Conrad Amber in seinem gerade erschienenen Buch („Bäume auf die Dächer, Wälder in die Stadt", Kosmos Verlag). Er hat Innsbruck und andere Städte betrachtet und schlägt Maßnahmen vor, um mehr Bäume in die Städte zu bringen. Diese könnten die Lebensqualität im Stadtgrau wesentlich verbessern, ist Amber überzeugt.

„Wir haben tatsächlich viel Wald um uns. Doch innerhalb der Stadt, wo wir leben und arbeiten, gibt es Klimainseln. Diese bringen wenig Luftaustausch und extreme Erhitzung durch viele Flachdächer und versiegelte Flächen mit sich. Es sammeln sich viele Luftschadstoffe und Staubpartikel an. Die CO2-Belastung ist ebenfalls hoch. So haben wir das Grüne vor Augen, aber nichts Grünes vor Ort."

Alles auch in Grün denkbar

Der Dornbirner sammelte im Buch Ideen und ruft zum Handeln auf. So kann er sich die Maria-Theresien-Straße als Allee vorstellen, Flachdächer als Gärten und Hausfassaden als so genannte „vertical gardens", also begrünte Hauswände. „Diese oder auch Urban Gardening (zum Gemüseanbau genützte Freiflächen, Anm.) können hier ebenso umgesetzt werden wie in anderen Städten. Bei der urbanen Struktur ist alles denkbar." In Wien gibt es bereits begrünte Häuser (Bilder 1+3), Budapest hätte noch mal mehr grüne Dächer. In Innsbruck dagegen finden sich für Amber zu wenig grüne Flächen.

Am Kaiserschützenplatz, in St. Nikolaus und am Inn-Ufer bei der Universität wäre etwa öffentlicher Gemüse- und Kräuteranbau möglich. Das schlagen Studenten der Uni Innsbruck unter der Leitung von Agrarökonom und Sozialforscher Markus Schermer vor. Sie haben gerade einen Bericht fertig gestellt. Darin listen sie Konzepte auf, wie die Landeshauptstadt eine „essbare Stadt" werden könnte. Der Hunger ist offenbar noch nicht gestillt.

„In letzter Zeit ist nicht viel neues Grün in die Stadt gekommen", attestiert auch Architektin Maria Schneider vom Institut für Städtebau und Raumplanung an der Universität Innsbruck. Für sie wäre beispielsweise der Südring als Allee denk- und machbar. Riesige Stadtlandschaften würden viele Herausforderungen bergen und seien ein globales Thema, meint Schneider.

Mehr Pflanzen nützen dabei dem städtischen Klima, sind sie und Amber sich einig. „Pflanzen an der Fassade können der Dämmung dienen und das Klima außerhalb sowie im Haus regulieren. Leider wird aus kostentechnischen Gründen meist das nicht gerade umweltfreundliche Styropor als Dämmung verwendet", sagt Schneider. Ihr eigener Innenhof ist ein Beispiel dafür, ein Garten mit bis zum Dach rankenden Waldreben und einem Hochbeet. Wie Amber weiter ausführt, könnten Pflanzen Verkehrslärm und Schadstoffe schlucken, die städtische Hitze eindämmen, Schatten spenden und Zufluchtsorte für Tiere bieten. Studien würden bestätigen, dass die Biodiversität in Städten zunimmt, weil dort die Pestizid- und Insektizid-Belastung gering ist.

Umgekehrt sei dies in den Monokulturen am Land der Fall. Dort „draußen" schlägt Amber Wald-Korridore entlang der Straßen vor. Diese könnten dem Klima und der Holzindustrie dienen, etwa Heizstoffe und Möbelstücke ermöglichen. Gerade im Wohnbereich ist Holz derzeit ein großes Thema. Holz, das irgendwo herkommen muss und das für Amber die Sehnsucht des Menschen nach natürlichen Materialien widerspiegelt und befriedigt. So landet der massive Holztisch in der betongrauen Innenstadtwohnung.

Dort gäbe es aber auch schon viele „Naturbegeisterte", wie sie Amber nennt. Diese treiben private Initiativen zur unpolitischen Begrünung der Stadt voran. Ein Baum auf einem Firmenparkplatz könnte mit je 20 Euro von 10 Menschen finanziert werden, rechnet er vor. Wem nun vor herabfallendem Laub und Ästen oder berstendem Beton graut, dem empfiehlt Amber eine Aufstellung der Vor- und Nachteile. Diese würde zugunsten der Bäume (und Menschen) ausfallen.