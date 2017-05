Innsbruck – Es sind zwischen 400 und 500 Milli­liter Blut, die abgezapft werden und binnen zehn Minuten in den Beutel fließen. Eine Spende, ohne die lebensrettende Operationen, Behandlungen oder Versorgungen nach Unfällen nicht möglich wären.

Dass den Tiroler Krankenhäusern immer ausreichend Blutkonserven zur Verfügung stehen, dafür sorgt der Blutspendedient des Roten Kreuzes Tirol. Es gelte, den Bedarf von etwa 700 bis 800 Blutspenden pro Woche zu decken, wie Manfred Gaber vom Blutspendedienst Tirol erklärt. Aktuell gelinge das, obwohl die Zahl der registrierten Spender in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen ist. Da nämlich aufgrund moderner Operationsmethoden auch der Bedarf geringer geworden ist, halten sich Angebot und Nachfrage die Waage.

In Grippezeiten oder in der Urlaubszeit schrumpfen allerdings die Vorräte, daher ist der Blutspendedienst stets bemüht, immer neue Spender zu motivieren, sich registrieren zu lassen. Um den Aufwand für die Spender möglichst gering zu halten, tourt der Blutspende­dienst das ganze Jahr über durch die Gemeinden. Aber auch Firmen erklären sich immer wieder bereit, bei Blutspendeaktionen mitzumachen. „Wenn Arbeitgeber ihre Mitarbeiter für eine Dreiviertelstunde freistellen, um ihnen in der Firma das Blutspenden zu ermöglichen, ist das natürlich eine super Sache“, sagt Gaber und weist darauf hin, dass etwa 50 Unternehmen in Tirol pro Jahr sich an einer Blutspendeaktion beteiligen. Im europäischen Vergleich liegt Tirol übrigens im Spitzenfeld, was die Blutspende-Moral betrifft. (np)