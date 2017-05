Es gibt natürlich wichtigere Themen als das Hinterteil von Kim Kardashian. Und dennoch waren es die Dellen des US-Stars, die in den vergangenen Wochen im wahrsten Sinne hohe Wellen schlugen. Die 36-Jährige streckte während eines Urlaubs ihre pralle Kehrseite unretuschiert in die Kameras der Paparazzi und enthüllte, dass auch ein Superstar, der sicher alles und jeden daransetzt, einen strammen Hintern zu haben, nicht vor Cellulite gefeit ist. Im Netz hagelte es bitterböse Kommentare. Von Hüttenkäse im Plastiksack war die Rede. Doch Hüttenkäse hin oder her. Kardashian setzte mit der Popo-Offenbarung ein klares Statement: Mädels, entspannt euch!

Die nackte Wahrheit

Der Einfluss der Hintern und der Schenkel von Stars ist jedenfalls nicht zu unterschätzen. „Dass Promis in die Offensive gehen und zeigen: ‚Schaut her, ich habe das auch‘, könnte zu einer großen Entspannung bei Frauen führen“, sagt der Innsbrucker Psychologe Herbert Madertoner. Wer körperliche Veränderungen nur schwer akzeptiert, tue sich auch extrem schwer in einer Welt aus Photoshop und Perfektionswahn. Viele Frauen trauen sich aufgrund ihrer „Schwachstellen“ nicht, einen Bikini zu tragen, und löschen beim Sex lieber das Licht.

Immerhin 90 Prozent der Frauen haben mit einer „Hügellandschaft“ am Po und den Oberschenkeln zu kämpfen. Glaubt man der Werbung, lassen Cremes, Gels, Peelings oder Bürsten Orangenhaut wie durch ein Wunder verschwinden. Doch so einfach ist es nicht. Das Urteil des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) dazu war vernichtend. Die Verbraucherschützer testeten 2009 sieben Cremen/Gels/Tonics und zwei Geräte für den Hausgebrauch. „Alle Produkte, egal ob billig oder teuer, wurden als ‚nicht zufriedenstellend‘ bewertet“, verrät VKI-Projektleiterin Birgit Schiller.

Das dehnbare Bindegewebe liegt nun mal in den weiblichen Genen und ist Voraussetzung für eine Schwangerschaft. Cremen allein hilft nicht. Man braucht schon viel Disziplin und mitunter auch Geld, um die Orangenhaut zu verbessern. Sport und Ernährung sind sicherlich ein wesentlicher Faktor: „Cellulite ist überschüssiges Fettgewebe, das sich durch das Bindegewebe drückt“, erklärt der Personaltrainer Leonhard Moser aus Imst. Durch Sport könne man Fett reduzieren. Orangenhaut gezielt durch Kniebeugen wegzutrainieren, funktioniere aber leider nicht.

Als Grundlage empfiehlt der Trainer einen Allgemeinmuskelaufbau durch Krafttraining, z. B. Zirkeltraining mit dem eigenen Körpergewicht. Parallel dazu müsse man die Ernährung anpassen. Das heißt: Übersäuerung vermeiden, sich basisch mit viel Gemüse ernähren und Einfachzucker weglassen. In der Praxis sieht es aber so aus, dass Frauen immer ein bisschen Körperfett haben. Um komplett cellulitefrei zu sein, müsste man sein Körperfett quasi so reduzieren wie eine Marathonläuferin oder eine Bodybuilderin, sagt Moser. Das würde bedeuten, dass man auch Körperfett an der Brust verliert.

„Es gibt schlanke Frauen, die machen fünfmal pro Woche Sport und haben trotzdem Cellulite“, weiß die Innsbrucker Fachärztin für Ästhetik, Schima Almasbegy. Sie sagt: „Der Stein der Weisen wurde noch nicht erfunden.“ Aber man kann die Dellen mit einigen Behandlungen zumindest etwas ausbügeln. Etwa mittels Endermologie, bei der mit einem speziellen Gerät die zu behandelnde Hautregion angesaugt, gerollt und geknetet wird, um den Stoffwechsel und die Blutzirkulation anzuregen. Daneben wendet Almasbegy noch die Radiofrequenztherapie für oberflächliche und akustische Wellen für tiefere Schichten an. Auch Fettwegspritzen kommen zum Einsatz.

Bürsten, spritzen, schröpfen

Der Kufsteiner Heilmasseur Armin Frey setzt wiederum auf eine Kombination aus Schröpfen und einer Öl-Schabe-Technik, um die Durchblutung zu fördern. „Aktuell hat gerade eine Patientin nach zwei Behandlungen mit Schröpfglasmassage schon kleine positive Veränderungen mit Freude festgestellt“, sagt er. Angebote gibt es jedenfalls genug, das zeigt ein Blick ins Internet: Kältekammer, Körperwickel mit Frischhaltefolie, Vakuumtherapie, etc. Für alle Behandlungen sind mehrere Sitzungen notwendig. Das kann ins Geld gehen. Einen 100-prozentigen Erfolg gibt es trotzdem nicht. Aber wer weiß: Vielleicht liegt die Lösung in der Akzeptanz? Und sollten Promis weiterhin zu ihrer Cellulite stehen, ist die Schenkel-Delle bald schon Teil der nächsten Modewelle ...