Von Theresa Mair

Innsbruck – Der Termin hätte nicht treffender gewählt werden können: In Innsbruck geht morgen der seit Sonntag laufende weltgrößte Kongress der Thoraxchirurgen zu Ende. 1500 Experten aus Asien bis Südamerika tauschen sich im Congress aus. Im Mittelpunkt steht der Lungenkrebs. Morgen ist auch Weltnichtrauchertag. Warum das passt? „90 Prozent der Lungenkrebs-Patienten sind Raucher“, sagte gestern Dietmar Öfner-Velano, Direktor der Innsbrucker Uniklinik für Transplantations-, Visceral- und Thoraxchirurgie im Rahmen der Tagung. Das mache ihn betroffen. Man kann sich die Arbeit der Mediziner, die mit Lungenkrebs befasst sind, wie ein Sisyphos-Werk vorstellen: Die Ärzte entwickeln immer bessere OP-Methoden, Medikamente und Therapien. Die Heilungschancen steigen zusehends. Gleichzeitig geht die Kurve der Neuerkrankungen nach oben. Um die 350 Tiroler erkranken jedes Jahr neu an Lungenkrebs, die meisten sind ab 50 Jahre alt. Noch sind mehr Männer als Frauen betroffen, doch die Zahl der weiblichen Patientinnen steigt. Bei den jugendlichen Rauchern führt Österreich die Negativ-Statistik in Europa an. Nikotin sei das Gift „Nummer eins“, wenn es um Lungenkrebs geht, andere Schadstoffe könnten da nicht mithalten. „Im österreichischen Rauchergesetz wurde für alles eine Ausnahme gefunden. Wir hinken in der Gesetzgebung den anderen EU-Ländern hinterher“, bringt der stellvertretende Klinikchef und Kongress-Organisator Thomas Schmid eines der Probleme auf den Punkt. Das treffe vor allem die Jugendlichen und die Passivraucher. „Die typische Patientin ist die Kellnerin, die selbst nie geraucht hat oder Gelegenheitsraucherin war“, spricht er die umstrittene Lokal-Regelung an. Auf der Haben-Seite im Wettlauf gegen den Lungenkrebs verbuchten die Innsbrucker Chirurgen zuletzt VATS, die so genannte videoassistierte Thoraxchirurgie. Die minimalinvasive Methode wurde 2009 in Innsbruck eingeführt, seit fünf Jahren bieten die hiesigen Experten auch OP-Kurse in der Methode für internationale Kollegen an. Die Patienten profitieren, weil sie kleinere Narben und deshalb weniger Schmerzen hätten und darum schneller wieder fit sind, wie Schmid erklärte. Von der früheren Ohnmacht gegenüber der Erkrankung könne keine Rede mehr sein. „Eine Operation im Frühstadium gibt dem Patienten hervorragende Heilungschancen.“ Das Fünf-Jahres-Überleben liege heute bei 80 Prozent. Dazu tragen interdisziplinäre Tumorboards und kombinierte Therapien bei. „Früher war man der Ansicht, dass Operationen nur etwas bringen, wenn man den ganzen Tumor entfernen kann. Heute kann oft ein Resttumor belassen und mit Chemo- oder Strahlentherapie nachbehandelt werden“, gibt Öfner-Velano ein Beispiel. Wegweisend sei sicher auch die bessere Verfügbarkeit von Computertomographie, um Tumore frühzeitig zu erkennen. Dennoch, bei der Früherkennung hapert ’ s. „Zwei Drittel aller Lungenkrebspatienten werden erst in einem fortgeschrittenen Stadium erkannt“, so Schmid. Er rät: Wer chronischen Husten hat, der trotz Medikamenten über Wochen nicht weggeht, oder monatelang an einem chronischen Infekt leidet, der soll sich von einem Lungenfacharzt untersuchen und ein Thorax-Röntgen machen.