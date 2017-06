Von Theresa Mair

Innsbruck – Es sind mehr als ein paar Tröpfchen auf dem heißen Stein. Bei Gebärmutter- bzw. Blasensenkung geht es um die Lebensqualität. Viele Frauen bekommen schon nach der ersten Geburt eine Idee davon, wie das Leben mit 65 plus sein kann, wenn sie Angst haben, nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette zu kommen. Denn Ausnahmen sind eigentlich jene Frauen, die in diesem Alter keine Senkungsbeschwerden mit Inkontinenz haben, ca. 850.000 Frauen in Österreich kennen das Problem. Darüber zu reden ist für die meisten nicht leicht, aber ein erster Schritt zur Besserung. „Es gibt nämlich Möglichkeiten, die Beschwerden in den Griff zu bekommen“, wie Stephan Kropshofer, Oberarzt an der Universitätsklinik für Frauenheilkunde in Innsbruck, weiß.

1Wie kommt es zu Senkungsbeschwerden?

Prinzipiell kann es jeder Frau passieren, dass die Scheide samt Blase oder die Gebärmutter weiter nach unten rutscht. Wenn sie Kinder geboren hat – egal, ob auf natürlichem Wege oder via Kaiserschnitt – ist das Risiko höher. „Das Geburtsgewicht des Kindes spielt eine Rolle. Je schwerer das Kind, desto mehr Druck lastet auf dem Beckenboden“, erklärt Kropshofer Ein schwaches Bindegewebe, Übergewicht und Rauchen sind neben dem Alter weitere Risikofaktoren. Bei drei Viertel der Betroffenen treten die Senkungsbeschwerden nach der Menopause auf.

2Was hat es mit der Senkung und Inkontinenz nach der Geburt auf sich?

„Unmittelbar nach der Geburt kommt das immer wieder vor. Die Chancen für eine Besserung stehen bei jungen Frauen aber sehr gut“, macht der Frauenarzt Mut. Voraussetzung dafür ist ein gestärkter Beckenboden. Besteht die Senkungsproblematik nach zwölf Wochen weiter, ist gezieltes Beckenbodentraining angesagt. „Es hat sich herausgestellt, dass ein Einzeltraining mit einer dafür ausgebildeten Physiotherapeutin am zielführendsten ist“, erklärt Kropshofer. Die Trainerin müsse mitunter mit einem Finger in der Scheide kontrollieren, ob der Beckenboden richtig angespannt wird.

3Geht die Senkung immer mit Inkontinenz einher?

„Nein, aber oft. Meistens sind Blase und Darm mitbetroffen und es kommt zu Entleerungsstörungen“, sagt Kropshofer. Einerseits kann es passieren, dass die Harnröhre abknickt und der kleine Gang aufs WC schwieriger wird. Die Frauen leiden dann oft an Harnwegs­infekten. „Bei einem massiven Vorfall (Anm. Die Scheide oder Gebärmutter tritt vor die Schamlippen heraus) ist manchmal kein Wasserlassen mehr möglich.“

Auf der anderen Seite entsteht bei der Senkung sehr häufig eine Dranginkontinenz. Die Betroffene hat es dann eilig, auf die Toilette zu kommen. „Es kann allerdings auch sein, dass die Drang­inkontinenz eine bestehende Belastungsinkontinenz verdeckt. Das muss man vor einer OP herausfinden, dann kann man das gleichzeitig beheben.“ Die Scheide kann auch den Darm mit nach außen ziehen, der dann wie ein Siphon gekrümmt wird. „Darin kann sich der Kot stauen und zu Verstopfungen führen.“

4Muss eine Senkung immer operiert werden?

Nein, das war einmal. Heute entscheidet die Patientin selbst. „Es geht viel um Lebensqualität. Von außen ist der Leidensdruck nicht generell zu beurteilen“, erklärt der Gynäkologe. Während eine Frau sich wohl fühlt, sind die Beschwerden für eine andere kaum auszuhalten. Wenn sie bei der jährlichen Kontrolle eine Senkung feststellen, sei es die Aufgabe der Frauenärzte, die Patientin auf mögliche – noch tabuisierte – Beschwerden anzusprechen. Gleichzeitig ermutigt Kropshofer Patientinnen, sich dem Arzt anzuvertrauen, wenn sie ein Fremdkörpergefühl – „wie ein Tennisball zwischen den Beinen“ –, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder Entleerungsstörungen haben.

5Welche Möglichkeiten der Therapie gibt es?

Eine unblutige Option, die jede Frau ausprobieren kann, ist das Pessar. Diese Würfel oder Ringe werden zur Stützung der Gebärmutter wie ein Tampon in die Scheide eingeführt und sind nicht spürbar. „Allerdings müssen Würfelpessare täglich selbst und Ringpessare alle paar Wochen vom Arzt gewechselt werden, weil es sonst zu offenen Stellen in der Scheide kommen kann“, erklärt Kropshofer. Ob ein Pessar in Frage kommt, hängt daher von der Mobilität und geistigen Fitness ab.

Entscheidet sich die Patientin zu einer OP, wird körpereigenes Gewebe eingesetzt, um die Blase bzw. Gebärmutter zu befestigen. Nur falls es – was laut dem Experten sehr selten passiert – nach einigen Jahren zu einem Rückfall komme, werden noch stützende Netze und Bänder zur Befestigung eingesetzt. „Diese wurden früher viel zu häufig verwendet. Wenn sie über die Scheide eingebracht werden, sind sie nicht so gut verträglich wie körpereigenes Gewebe.“ Die Patientin bleibt vier bis fünf Tage im Spital und es gibt keine Altersgrenze für die OP. Nach einer Schonzeit darf sie auch wieder das Enkerl aufheben.