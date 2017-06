Von Theresa Mair

Innsbruck – Die Liste der Selbsthilfegruppen in Österreich ist lang. Das Angebot reicht von A wie Adipositas bis Z wie Zöliakie. Doch wo B wie Bauchspeicheldrüsenkrebs bzw. P wie Pankreaskarzinom stehen hätte sollen, klaffte bis vor einem Jahr eine Lücke. Das Angebot, nach dem Michaela Hartenstein dringend suchte, war nicht vorhanden. Ende 2015 gab sie schließlich ihren Beruf auf, um die Selbsthilfegruppe (SHG) Pankreaskarzinom in Wien zu gründen. Ihre Mutter lebte da schon nicht mehr. „Zwischen Diagnose und Begräbnis verging ein halbes Jahr. Die Diagnose traf die Familie wie ein Blitz. Danach ging alles in einem Wahnsinnstempo“, erinnert sich die gebürtige Wattenerin.

Wer um sein Leben bangt, hat oft nicht mehr die Kraft, sich in einer SHG zu engagieren. Wer einen geliebten Menschen verloren hat, will die schwere Zeit hinter sich lassen und nicht darüber hinaus noch regelmäßig mit der schweren Tumorerkrankung konfrontiert werden. „Die Fluktuation in unserer Gruppe ist hoch“, sagt Hartenstein. Für jene Menschen, die gerade einen erkrankten Angehörigen begleiten, ist eine Anlaufstelle, an die man sich mit allen Fragen wenden kann, aber sehr wertvoll. Nach Ablegern in Wien und Linz will Hartenstein nun auch in Innsbruck ein Selbsthilfe-Angebot schaffen. Die Gruppe trifft sich heute am Nachmittag zum ersten Mal.

Die Zeit von Ärzten ist knapp bemessen. Der Austausch mit Menschen, die gerade dasselbe durchmachen, also die so genannte „erlebte Kompetenz“, sei eine hilfreiche Ergänzung zur „erlernten Kompetenz“ des behandelnden Arztes, sagt die engagierte Präsidentin. Viele hätten Hemmungen, sich an eine SHG zu wenden. „Selbsthilfegruppen haben das Image, dass man sich dort nur gegenseitig hinunterzieht und ansudert. Das ist es aber nicht. Wir wollen kein Kaffeekränzchen machen und keine Jammermauer sein“, betont Hartenstein. Vielmehr vereinbare man in den Treffen Themenbereiche, zu denen Fachleute eingeladen werden. Es gehe um Information, Aufklärung und Tipps.

„Tumorkachexie ist etwa ein massives Thema bei Pankreaskrebs. Die Erkrankung hat enorme Folgen für die Ernährung und die Verdauungsfunktion. Die Betroffenen sind zum einen appetitlos, zum anderen scheiden sie das Gegessene nahezu unverdaut wieder aus, mit der Folge, dass die Patienten richtig ausgehungert sind.“ Deshalb habe die Gruppe schon einmal eine Diätologin eingeladen, die Tipps gegeben hat, wie Pflegepersonen die kranken Menschen „aufpäppeln“ können.

Ein wissenschaftlicher Beirat, in dem die Innsbrucker Mediziner Angela Djanani (Uni-Klinik für Innere Medizin I) und Stefan Stättner (Uni-Klinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie) sind, stellt sicher, dass in der SHG fundierte Informationen weitergegeben werden.

Wichtig ist, wie Hartenstein sagt, dass man sich von der Hoffnung durch die Zeit tragen lässt. Der Großteil der Gruppenmitglieder bestehe zwar aus Angehörigen, doch es würden auch Betroffene mitwirken, die bereits mehrere Jahre überlebt haben. „Zuerst hofft man, dass noch eine OP und damit eine Heilung möglich ist, dann, dass die Chemo wenig Nebenwirkungen hat. Zuletzt hofft man, dass man wenig Schmerzen hat und dass man gut sterben kann.“

In jeder Krankheitsphase stehen Angehörige vor neuen Herausforderungen und sind dabei einer enormen Doppelbelastung ausgesetzt. „Einerseits möchte man helfen, andererseits stößt man selber an die Grenzen. Es gibt nichts Schlimmeres als das Gefühl der Hilflosigkeit, wenn man einem geliebten Menschen beim Leiden zusehen muss.“

Gleichzeitig tendieren besorgte Verwandte gerne zur Übertreibung, weiß Hartenstein aus eigener Erfahrung. „Man muss aufpassen, dass man die Mutter, den Vater nicht zu sehr in Watte packt. Nur weil man krank ist, wird man nicht von einem Tag zum anderen wieder ein Kind. Es geht um Selbstbestimmung und Respekt.“ Ein „Ich mag nicht mehr“ sei sehr schwer zu akzeptieren. In der SHG wird auch darüber offen gesprochen, mitunter psychologische Hilfestellung angeboten. Wegbegleitern muss es möglich sein, sich eine Pause zu verschaffen, ohne in schlechtem Gewissen zu versinken.

Die Gruppe sieht ihre Aufgabe auch darin, in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für Bauchspeicheldrüsenkrebs zu wecken. Pankreaskrebs ist selten, die Prognose leider noch düster. Das liegt an den diffusen Symptomen, die eine Früherkennung schwierig machen. Doch nur ein Tumor, der früh entdeckt wird, kann operiert werden, sodass noch eine Heilungschance besteht. Die Chancen für ein Fünfjahresüberleben sinken auf unter zehn Prozent, sobald der Krebs z. B. in Lunge oder Leber metastasiert. „Ich bin mir sicher, dass der Tumor bei meiner Mutter ein Jahr früher erkannt werden hätte können“, sagt Hartenstein. Wer plötzlich Gewicht verliert, ohne etwas zu tun, und Oberbauch- oder Rückenschmerzen hat, sollte auch an Bauchspeicheldrüsenkrebs denken und das abklären lassen, sagt sie.

Hartenstein, die ehrenamtlich arbeitet, ist umtriebig, doch auch sie kann nicht an mehreren Orten gleichzeitig sein. Sie hofft daher, die Leitung der Innsbrucker Gruppe bald in die Hände eines Tiroler Mitglieds legen zu können.