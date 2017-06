Von Nicole Strozzi

Innsbruck – Das Wetter war heiß am Dienstag. Genau richtig, um in einem kühlen Raum über ein brandheißes Thema zu diskutieren. Und so folgten zahlreiche Besucher der Einladung des Kontinenz- und Beckenbodenzentrums der Klinik Innsbruck und der Arbeitsgruppe Tirol der Medizinischen Kontinenzgesellschaft, um mehr über Blasen- und Darmstörungen zu erfahren. Experten gaben Auskunft über Therapiemöglichkeiten. Ein kleiner Auszug:

Strom zur Behandlung von Störungen der Harnblase: Stromanwendungen in der Urologie gibt es bereits seit 1878. „Patienten brauchen also keine Angst davor zu haben“, beruhigt Gustav Kiss, Leiter der Neurologischen Ambulanz. Diese Strombehandlung komme bei zwei Problemen infrage: zum einen bei einer überaktive Blase, zum anderen bei erschwerter Blasenentleerung. Bei einer überaktiven Blase kommt der Strom mittels Elektroden in den Körper, die man z. B. in die Scheide einführt oder an den Geschlechtsteilen befestigt. Das Ziel: weniger Toilettengänge und weniger Inkontinenz. Ist die Blase hingegen zu „faul“, wird ein Katheter über die Blase eingeführt, um mittels Strom den Harndrang zu stärken.

Eine neue Technik sind so genannte Mikroimplantate, die während einer kleinen Operation unter Narkose über dem Gesäß eingesetzt werden. Sie funktionieren ähnlich wie ein Herzschrittmacher und werden via Fernbedienung gesteuert. „Die Frequenz ist spürbar, soll aber nicht wehtun,“ sagt Kiss. Das Implantat könne auch nur nachts aktiviert werden.

Stuhltransplantation: Eine Stuhltransplantation macht vor allem bei einer Durchfall­erkrankung Sinn – und zwar dann, wenn die Infektion wiederkehrend durch den Keim Clostridium difficile verursacht wurde. „Etwa einmal wöchentlich machen wir eine solche Transplantation. Dabei führen wir den Stuhl vom Darm eines gesunden Spenders endoskopisch in den Darm eines Kranken ein“, erklärt Alexander Moschen, Oberarzt an der Uni-Klinik für Innere Medizin. 90 Prozent der Patienten könnten durch diese Methode geheilt werden.

Die positiven Effekte würde sich die Medizin auch bei vielen anderen Erkrankungen, die mit dem Darm zusammenhängen, wünschen. So gibt es z. B. Diabetes-Studien, bei denen der Stuhl von dicken Menschen einem dünnen transplantiert wurde. Die Effekte seien aber, so Moschen, – genau wie bei der Darmerkrankung Morbus Crohn – leider nicht so erfolgversprechend.

Implantate bei Stuhlinkontinenz: „Jeder sechste Mensch über 50 kann seinen Stuhl nicht halten oder erreicht die Toilette nicht“, sagt Irmgard Kronberger, Chirurgin an der Uni-Klinik für Viszeral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie. Nützen konservative Methoden, wie etwa getrocknete Heidelbeeren, Toilettentraining oder eine Säuberung des Analkanals nichts, können Implantate eine Möglichkeit sein. Eine Mittel zur Wahl sind so genannte Gate-Keeper, das sind Prothesen, die operativ zwischen dem inneren und äußeren Schließmuskel eingebracht werden und die mit Flüssigkeit aufquellen. Patienten spüren bereits einen Tag nach der kleinen OP eine Verbesserung, so Kronberger. Auch bei Stuhlinkontinenz spielt Strom eine Rolle. Genau wie bei Harnstörungen werden Elektroden unter die Haut gebracht und mittels Fernbedienung gesteuert.

Eine völlig neue Technik, die in Innsbruck noch nicht durchgeführt wird, ist der magnetische Schließmuskel. Dabei wird der zu schwache Schließmuskel durch ein Magnetband unterstützt. Das Problem: Das Material infiziert sich schnell. Dennoch könnte diese Methode in ein paar Jahren eine Rolle spielen, glaubt Kronberger.