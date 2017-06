Innsbruck – „Unser Körper zeigt bestimmte Symptome, um auf ein Erholungsbedürfnis aufmerksam zu machen“, sagt Arbeitspsychologin Elke Mitterer. Wenn bei der Arbeit Verspannungen, Muskel- oder Kieferschmerzen auftauchen, Gähnen oder Seufzen häufiger werden, man nur noch mit zugekniffenen Augen die Schrift am Bildschirm lesen kann und sich Unkonzentriertheit einschleicht, dann sendet der Körper ein eindeutiges Signal: „Ich brauche eine Ruhepause.“ Werden diese Zeichen wiederholt ignoriert, komme es zum Stresserleben und die Aufgabenbewältigung wird zunehmend als erschwerend erlebt, beschreibt Mitterer die Folgen.

Das Pausemachen könne Mitarbeiter aber auch stressen, auch das erlebt die Expertin. „Mitarbeiter halten Pausen oft deshalb nicht ein, weil sie überzeugt sind, ständig erreichbar sein zu müssen“, berichtet die Arbeitspsychologin. Im Zuge der Maßnahmenumsetzung im Rahmen der Evaluierung arbeitsbedingter psychischer Belastungen konnten dahingehend in verschiedenen Unternehmen schon Verbesserungen erzielt werden. Es wurden Regelungen erarbeitet, dass Mittagspausen ohne Handy erfolgen können oder es fixe Telefonruhezeiten gibt. Allein schon das Umleiten vom Telefon oder die Möglichkeit, das Büro für die Pause tauschen zu dürfen, etwa wo nicht ständiger Parteienverkehr herrscht, helfen, die Qualität der Ruhepausen zu sichern.

Mitarbeiter würden auch deshalb oft auf Pausen verzichten, weil sie das Gefühl haben, dass das Pausemachen als Faulheit oder Desinteresse der Firma gegenüber angesehen wird. „Wenn ein Chef beim Pausemachen ‚grantig‘ schaut, ist das eindeutig ein Fehler in der Führungskultur“, sagt Mitterer.

Eine richtige Pause sollte, wenn möglich, räumlich getrennt von der Arbeitsstelle in Anspruch genommen werden. Ansonsten laufe man Gefahr, mit den Gedanken bei der Arbeit zu bleiben und sich nur scheinbar eine Ruhepause zu gönnen, erklärt die Arbeitspsychologin. Wer die Pause am Arbeitsplatz verbringt, gerät schnell unter Druck, doch den Kollegen helfen zu müssen oder beim Telefonklingeln abzuheben. Elke Mitterer ist Gesundheits- und Arbeitspsychologin und bietet gemeinsam mit ihrem Team in ihrer Innsbrucker Praxis „Mental Balance“ Angebote zur Prävention und Gesundheitsförderung – für Einzelpersonen, Gruppen oder Firmen.

Optimal für eine Ruhepause seien also störungsfreie Zonen mit Fenster oder im Freien, empfiehlt die Expertin. Die Realität zeige aber auch, dass für manche das stillen Örtchen tatsächlich der einzige ruhige Platz zum Verschnaufen und Pausen machen ist. Grundsätzlich haben zwar die Dienstgeber eine Fürsorgepflicht und müssen auf die Einhaltung von Pausen achten, die zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit beiträgt. Mitarbeiter müssen dafür aber auch selbst Sorge tragen.

Im Gesetz wird der Begriff Ruhepause wie folgt beschrieben: Wenn die Gesamtdauer der Tagesarbeitszeit mehr als sechs Stunden beträgt, so ist die Arbeitszeit durch eine Ruhepause von mindestens einer halben Stunde zu unterbrechen. Eine Teilung in zwei Ruhepausen von je einer Viertelstunde oder drei Ruhepausen von je zehn Minuten ist zulässig – ebenso eine Kürzung oder auch weitere Ruhepausen. Voraussetzung ist in allen Fällen aber eine Betriebsvereinbarung, die – je nach Betriebsgröße – der Zustimmung des Betriebsrates bzw. des Arbeitsinspektorates bedarf.

Die Kurzpausen für Bildschirmarbeit regelt die neue Bildschirmverordnung. Nach arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen müssen nach 50 Minuten ununterbrochener Bildschirmarbeit jeweils mindestens zehn Minuten Pause gehalten werden. Erfordert der Arbeitsablauf anderes, darf die zustehende erste Pause in die zweite Stunde verlegt werden, sodass dann insgesamt 20 Minuten Pause gemacht werden darf. Diese Pausen sind in die Arbeitszeit einzurechnen.

Lässt sich jedoch die Arbeit so organisieren, dass ein Tätigkeitswechsel gleichzeitig zehn Minuten Erholung bringt, dann kann diese Pause entfallen, erklärt Mitterer. Zu diesen erholwirksamen Tätigkeiten zählen aber nicht das Schreiben und Lesen, weil sich dabei die Augen nicht erholen würden. Wer zum Pausemachen am Bildschirmarbeitsplatz verbleiben möchte, kann dies tun. In der zehnminütigen Auszeit müsse dann allerdings der Bildschirm leer sein oder der Bildschirmschoner laufen. (maba)