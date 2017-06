Von Gabriele Starck

Innsbruck – Alkoholikern mit schwerer Lebererkrankung fehlt ein spezieller Keim im Darm. Innsbrucker Forscher an der Universitätsklinik für Innere Medizin I hoffen nun, aus dieser Erkenntnis erstmals einen Therapieansatz für die Krankheit zu finden, die in 40 Prozent der Fälle zum Tod führt. Doch von Anfang an. Die Welt der Keime im Darm hat eine enorme, bis vor wenigen Jahren noch massiv unterschätzte Bedeutung für den Stoffwechsel und damit für die Gesundheit des Menschen. Wie weit das geht, zeigt, dass sogar Autismus in Zusammenhang mit der Darmwelt gebracht wird.

In dieser medizinisch Mikrobiota genannten Darmwelt existieren ebenso viele Keime, wie der Körper Zellen hat, erklärt der Direktor der Klinik für Innere Medizin I, Herbert Tilg, die Dimensionen. Ein halbes bis zu einem ganzen Kilogramm schwer wären diese Keime, brächte man sie auf die Waage. Man könne sie sich wie ein Orchester vorstellen, das aus 500 bis 800 verschiedenen Instrumenten besteht, sagt Herbert Tilg.

Auch ihr Arbeitsumfeld ist riesig. Die Darminnenseiten beim Menschen würden aneinandergelegt die Größe eines Fußballfeldes ergeben. Und wie der Rasen, der auf dem Platz liegt, kleidet die Innenseiten des Darms eine dicke Schleimschicht aus. Sie bildet eine Barriere, die alles Schädliche davon abhält, durch die Darmwand in die Blutbahnen zu gelangen. Einzig die lebensnotwendigen Nährstoffe darf diese Schicht durchlassen. „Deshalb muss die Schicht perfekt sein“, betont Tilg.