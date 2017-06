Beim Verdacht auf „Augengrippe“ werden Patienten an der Innsbrucker Augenklinik sofort abgeschotttet. Zettel, die an den Türen der Ambulanz kleben, warnen vor der Krankheit, die ausgebrochen „harmlos“, aber „hochansteckend“ sei. Das klingt paradox und zumindest beunruhigend. „Man soll nicht zu viel Angst davor haben“, bemüht sich Nikolaos Bechrakis, Direktor der Uniklinik für Augenheilkunde, der Keratoconjunktivitis epidemica – so der medizinische Name – Wind aus den Segeln zu nehmen. Er erklärt, weshalb die „Augengrippe“ beim Betroffenen selbst zwar meist unspektakulär verläuft, Mediziner die Virus-Infektion aber fürchten.

Viren ins Auge gehustet

„Diese Patienten-Information hängt das ganze Jahr bei uns aus“, antwortet Bechrakis, auf die Warnhinweise angesprochen. Im Frühjahr, manchmal auch im Herbst, würden sich die Infektionen häufen, heuer sei es aber zufälligerweise relativ ruhig.

Doch was hat es denn nun mit dieser dubiosen Grippe auf sich? Gleich vorweg: Es sind nicht die Influenza-Viren, die Auslöser der echten Grippe, die ins Auge gehen, sondern eine Vielzahl von Adenoviren. Diese sind bei Infizierten auch in der Mundschleimhaut vorhanden. „Es ist eine Tröpfcheninfektion, die beim Husten übertragen wird. Höchste Ansteckungsgefahr besteht, wenn man die Sekrete, die aus dem Auge laufen, mit den Fingern abwischt und dann jemanden berührt“, so Bechrakis.

Es geht mit einem Auge los. Dieses wird rot, blendungsempfindlich und tränt. Die Sicht verschwimmt. Nach ein paar Tagen schwellen die Lymphknoten am Hals an, man bekommt Schnupfen und Husten und fühlt sich abgeschlagen – wie bei einem grippalen Infekt. Etwa zehn Tage später errötet auch das zweite Auge. Eine „Augengrippe“ ist eine langwierige Angelegenheit. Sie kann bis zu sechs Wochen dauern, in denen man Abstand von den Mitmenschen halten und sich krankschreiben lassen soll.

Am nächsten Tag zum Augenarzt

Es gibt keine Medikamente oder Impfungen, die schnell und ursächlich helfen. „Dafür gibt es auch keinen dringenden Bedarf. Die Augengrippe heilt meist ohne Folgeschäden aus“, so Bechrakis. Nur in „sehr seltenen Fällen“ würden Trübungen bleiben. Doch auch die­se seien behandelbar. Linderung gegen das Brennen und Fremdkörpergefühl gibt es: Künstliche „Tränen“ sind in der Apotheke ohne Rezept erhältlich. „Durch die Aufrauung der Oberfläche des Auges produziert die Tränendrüse viel wässrige Flüssigkeit, die dann mit den Viren die Wange runterläuft. Es fehlt aber der Fettbestandteil, der dafür sorgt, dass die Augen befeuchtet bleiben.“ Die Zusammensetzung der künstlichen Tränenflüssigkeit sorgt dafür, dass das Auge zwei bis vier Stunden lang feucht bleibt.

Mit einem roten, tränenden Auge und Fremdkörpergefühl sollte man spätestens nach einem Tag zum niedergelassenen Augenfacharzt gehen – auch wenn die Therapie-Möglichkeiten begrenzt sind. „Es kann auch etwas anderes dahinterstecken: hoher Augendruck, eine andere Infektionskrankheit oder ein Tumor“, erklärt der Experte. Der Augenarzt stellt nach der klinischen Untersuchung und einem Abstrich die Diagnose. Unter Umständen, wenn sich z. B. Bakterien über die Virus-Infektion legen, braucht man Antibiotika.

Betroffene mit „Augengrippe“-Symptomen sollten aber nicht in die Klinik kommen. Der Grund: die Ansteckungsgefahr. „In Innsbruck ist mir in zehn Jahren noch nie passiert, dass wir wegen einer Epidemie die Station schließen mussten. Woanders habe ich das miterlebt.“ Werden Patienten vor einer OP angesteckt, kann der Eingriff nicht durchgeführt werden.

Um die Kooperation von Erkrankten, die mit einem entsprechenden Hinweis auf dem Überweisungsschein in die Klinik geschickt werden, ist Bechrakis hingegen froh. Mit der Pharmakologie führt die Augenklinik eine Studie durch, bei der ein von den Innsbruckern entwickeltes Desinfektionsmittel für das Auge getestet wird. Die Forscher wollen herausfinden, ob damit die Dauer und die Schwere der „Augengrippe“ günstig beeinflusst werden kann. (Theresa Mair)