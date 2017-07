Von Theresa Mair

Innsbruck – Vom Sommerloch kann auf der Allergieambulanz der Innsbrucker Hautklinik derzeit nicht die Rede sein: Täglich werden dort drei bis vier Allergiker behandelt, die von einer Biene oder Wespe gestochen wurden. Ungefähr vier bis fünf Schlangenbiss-Opfer werden pro Saison aufgenommen. Norbert Reide­r, Leiter der Ambulanz, weiß, was im Sommer in Tirol kreucht und fleucht – und wie man die lästigen, mitunter aber auch gefährlichen Biss- und Stichwunden behandelt.

Absamer Beiß: Im Spätsommer und Frühherbst vermehren sich 0,2 bis 0,3 Milimeter kleine Grasmilben auf sonnseitig gelegenen Wiesen und Feldern. Die Viecher befallen kurzzeitig, aber heftig die Haut und lösen stark juckende Rötungen aus – nicht nur in Absam. Kühlende, juckreizlindernde Cremes, eventuell mit Kortison, lindern die Beschwerden. Tipp: nicht direkt auf das Gras, sondern auf ein Handtuch legen.

B remen und Mücken: Diese Plagegeister können einem ziemlich auf die Nerven gehen. Wer ungestört draußen sein Abendessen genießen will, sollte sich laut Reider dunkel und langärmelig anziehen, auf Parfüm verzichten und Insektenschutz verwenden.

Interessant findet er, dass in Tirol vor allem Touristen mit enormen Schwellungen in der Ambulanz vorstellig werden. Umgekehrt würden im Ausland ebenfalls mehr Touristen als Einheimische von Mücken heimgesucht. „Es scheint eine Gewöhnung zu geben.“ Erwischt es einen doch, dann gilt: Antihistaminische Gels wirken kühlend und abschwellend, Kratzen vermeiden, den Stich desinfizieren. Antibiotische Salben helfen bei Entzündungen.

Schlangen: Kreuzottern und deren Variante, die Grubenottern, sind laut Reider die einzigen heimischen Giftschlangen. Wenn sie zupacken, hinterlassen sie drei wie ein Dreieck angeordnete Bissstellen. „Es kommt blitzartig zu einer Schwellung, die zwei, drei Tage weiter zunimmt, und einem intensiv brennend-stechenden Schmerz.“

Es gilt: die Rettung anrufen und sofort zum Arzt gehen. „Keinesfalls darf man ein blutverdünnendes Schmerzmittel wie Aspirin einnehmen. Jedes andere Schmerzmittel ist erlaubt“, so der Experte. Schlangengift führt nämlich zur Zersetzung des Blutes. Das erklärt die blau-rötlichen-Verfärbungen der Haut. Aspirin würde das noch verstärken. In der Klinik erhält das Opfer Antibiotikum, Schmerzmittel und eine Thrombose-Prophylaxe. Es gibt ein Gegengift. Wegen möglicher Nebenwirkungen werde es aber zurückhaltend eingesetzt. Kreuzotternbisse können, durchaus auch zeitverzögert, zu Herzrhythmusstörungen führen. Daher wird ein EKG gemacht und der Patient mindestens eine Nacht lang in der Klinik beobachtet. „In wirklich sehr, sehr seltenen Fällen kommt es zum al­lergischen Schock.“

Spinnen: Wenn Spinnen zubeißen, dann ist das schmerzhaft, aber harmlos. Markenzeichen eines Spinnenbisses sind zwei Punkte. Die geschwollene Stelle sollte desinfiziert werden. Wesentlich schmerzhafter ist es, wenn man in Südeuropa von der Tarantel gebissen wird. Diese Spinnen werfen die Haare von ihren Beinen ab. Sie verfangen sich in der Haut und lösen Entzündungen aus.

Wespen und Bienen: Je weiter unten am Körper man von Biene oder Wespe gestochen wird, desto größer fällt die Schwellung aus. „Das hat mit dem Druck des Körpergewichts zu tun“, sagt Reider. Während Wespen ihren Stachel wieder mitnehmen, bleiben Bienenstacheln in der Haut stecken. „Es ist besser, den Stachel mit einer Kreditkarte oder einem Messer seitlich abzuschaben, als ihn mit einer Pinzette herauszuzupfen.“ Denn damit würde man nur noch mehr Gift in die Haut quetschen. Topfenwickel helfen gegen die Schwellung. Wenn man eine Biene oder Wespe schluckt – „was gar nicht so selten passiert“ – und im Kehlkopf gestochen wird, sollten auch Nicht-Allergiker unverzüglich zum Arzt gehen. Es besteht Erstickungsgefahr.

Zwei bis drei Prozent der Bevölkerung sind gegen Bienen- und/oder Wespenstiche allergisch. Nesselausschlag, Atemnot, starke Schwellungen am Kopf, Schwindel und Kreislaufprobleme weisen auf eine Allergie hin. Diese kann sich auch erst im Laufe des Lebens entwickeln. „Man merkt es erst, wenn man gestochen wurde. Es gibt keine prophylaktischen Tests.“ Allergiker sollten immer Notfallmedikamente bei sich tragen. Eine Hyposensibilisierung, bei der sich das Immunsystem allmählich an das Gift gewöhnt, ist möglich.

Zerkarien: „Die Saugwürmer leben als Parasiten in Enten. Diese scheiden die Eier aus. Die Larven werden dann von Schnecken gefressen, die wiederum die Würmer ausscheiden.“ Dumm, dass Zerkarien schwimmende Menschen mit Enten verwechseln. Bis sie ihren Irrtum bemerken und sich von ihnen herunterfallen lassen, haben sie sich bereits in die Haut gebohrt. Heftig juckende Rötungen sind die Folge. Allergiker bekommen von Kopf bis Fuß Quaddeln. Stehende, warme Gewässer mit Enten und Schilfgürtel sind Zerkarien-verdächtig. Vorbeugen: sofort nach dem Baden duschen und gründlich trockenreiben.