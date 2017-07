Von Nicole Strozzi und Kathrin Siller

Die wichtigste Botschaft vorweg: Würden Frauen nicht menstruieren, gäbe es uns alle nicht. Und trotzdem ist die Monatsblutung nach wie vor ein riesiges Tabuthema. Besuch von der roten Lola oder Tante Rosa, Los Wochos, Rote Welle und wie auch immer die Regel mit viel Gekicher genannt wird, so richtig Bescheid wissen nur die Wenigsten darüber. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der österreichischen Bewusstseinsplattform Erdbeerwoche.

Thema zum Rotwerden

1100 österreichische Mädchen und Burschen zwischen 13 und 17 Jahren wurden anonym befragt, wie es um ihren Wissensstand zum Zyklus bestellt ist. „Das Ergebnis ist schockierend“, sagt Erdbeerwoche-Gründerin Bettina Steinbrugger. 60 Prozent der Mädchen stehen ihrer Menstruation negativ gegenüber, 70 Prozent der Jungen finden das Thema unwichtig und peinlich. 88 Prozent der Mädchen leiden unter Beschwerden und bekämpfen diese meist mittels Schmerzmittel oder nehmen die Pille. 53 Prozent der Burschen glauben, die Regel diene der Verhütung. Unfassbar!

„Würden sich Jugendliche mehr mit diesem Thema auseinandersetzen, würde sich auch die Einstellung zum Körper ändern“, glaubt Steinbrugger. In der Schule wagen viele Mädchen nicht, das Thema anzusprechen. Wenn sie Schmerzen haben, erfinden sie eher Ausreden, als den wahren Grund für das Fernbleiben anzugeben. Diese negative Einstellung zieht sich bis ins Erwachsenenalter. Auch im Job haben die wenigsten Frauen den Mut, dem Chef ins Gesicht zu sagen, dass sie aufgrund der starken Regelschmerzen ausfallen.

In Italien forderten drei Politikerinnen vor Kurzem einen Menstruationsurlaub. Sie legten einen Gesetzesentwurf vor, der Unternehmen dazu verpflichten würde, bis zu drei freie Tage bei Regelbeschwerden pro Monat ohne Gehaltskürzungen zu gewähren.

„Jawohl!“, sagen die einen und feiern diesen Vorschlag. Eher skeptisch sind die anderen und orten eine Diskriminierung. Es könnte die Einstellungspolitik negativ beeinflussen, indem sich Chefs fragen: Soll ich wirklich eine Frau für einen Job einstellen, die drei Tage monatlich daheim bleibt? „Andererseits könnte ein solches Gesetz auch zur weiteren Aufklärung beitragen“, so Steinbrugger. Es komme auf die Umsetzung an. Fakt ist, dass es einige Frauen gibt, die sich vor Schmerzen regelrecht krümmen und es ohnedies zu einem Arbeitsausfall kommen würde.

Tamponsteuer senken

Frauen sollen auf keinen Fall benachteiligt werden. Deshalb fordern die Erdbeerwoche und die Initiative #aufstehen auch die Senkung der Tamponsteuer. In Österreich gilt für zahlreiche Produkte der ermäßigte Steuersatz von 10 Prozent. Dazu zählen neben Lebensmitteln auch Globen und Wandkarten. Monatshygiene werde hingegen mit 20 Prozent besteuert. „Das ist absurd und verstärkt das soziale Ungleichgewicht, indem Frauen doppelt zur Kasse gebeten werden“, ärgert sich Erdbeerwoche-Co-Gründerin Annemarie Harant.

Tabus brechen, das ist das große Ziel der Plattform Erdbeerwoche, die vor sechs Jahren von Steinbrugger und Harant gegründet wurde. Und obwohl es große Wissenslücken gibt, „bemerken wir, dass die Thematik in die Mitte der Gesellschaft rückt“, sagen die beiden. Nicht zuletzt aufgrund der vielen Internet-Bloggerinnen, die offen über ihre „Mens“ sprechen. Auf Instagram etwa posten Frauen unter den Hashtags #freebleeding oder #periodpositive Bilder von purpurnen Tropfen in der Badewanne, verschmierten Höschen oder blutigen Bettlaken. „Igitt“-Rufe und Augenverdreher nehmen diese Social-Media-Aktivistinnen bewusst in Kauf. Schließlich geht es darum, ganz alltägliche Dinge ins Bild zu rücken, die bei den meisten immer noch Verlegenheit hervorrufen. Denn der Monatsfluss ist entgegen seiner klinisch reinen und zart-hellblauen Darstellung in der Binden- und Tampon-Werbung mitunter rotbraun, schleimig und geruchsintensiv. Ungeschminkt und Punkt!

Die schmutzige Wahrheit

„Der Schmerz strahlt vom Bauch in die Beine aus, ich könnte weinen und schreien.“ Jazmin Sawyers beschreibt, was es heißt, monatlich durch die Menstruations-Hölle zu gehen. Die britische Weitspringerin brach vor Kurzem einen Wettkampf wegen Regelschmerzen ab und mit ihren ehrlichen Worten auf Twitter ein Tabu: „Sehnenrisse, Krämpfe, Belastungsbrüche, mit einem Wort: Sämtliche Verletzungen werden im Spitzensport diskutiert. Aber es gibt etliche Sportlerinnen, die durch ihre Periode immer wieder eingeschränkt werden. Nur darüber will niemand sprechen.“

Auch die olympische Schwimmerin Fu Yuanhui gab im Sommer offen zu, dass sie den Wettkampf aufgrund ihrer Periode versemmelt hatte. Im Netz wurde die Athletin gefeiert. „Die hat nicht nur Eierstöcke, sondern Eier“, hieß es dort. Denn im traditionellen China ist es verpönt, über die Menstruation zu sprechen oder gar einen Tampon einzuführen. Viele junge Chinesinnen fürchten, sie könnten sich damit versehentlich entjungfern.

In Nepal werden Frauen zum Teil immer noch in Menstruationshütten weggesperrt. Obwohl der uralte „Chaupadi“-Brauch von der Regierung 2005 verboten wurde, wird er nach Angaben von Menschenrechtlern in vielen Gebieten praktiziert. Im vergangenen Winter starb ein 15-jähriges Mädchen in einer dieser Hütten an einer Rauchgasvergiftung. Andere Frauen wurden Opfer von Schlangenbissen, Unterkühlung oder Vergewaltigungen.

„In Indien gelten die Frauen während ihrer Periode als unrein, sie werden von der Gesellschaft ausgeschlossen, dürfen keinen Tempel betreten und müssen in dieser Zeit auf der Straße übernachten“, erzählt Steinbrugger, die sich vor Ort ein Bild gemacht hat. Vom erschwerten Zugang zu Monatshygieneartikeln ganz zu schweigen. Während die freie Menstruation – das Periodenblut wird auf der Toilette abgelassen – im Internet als Lifestyle-Trend diskutiert wird, hat sie in Entwicklungsländern eine ganz andere Bedeutung. „Mädchen müssen dort zwangsläufig ohne Tampons und Binden auskommen und entwickeln eine spezielle Schließmuskeltechnik“, weiß Steinbrugger.

Diskriminierung von ganz oben

Aufklärungsbedarf herrscht jedoch selbst im scheinbar so aufgeklärten Mitteleuropa. Immer noch geistern abstruse, mittelalterliche Vorstellungen herum. Eine Frau dürfe während ihrer Periode keine Sahne schlagen, weil diese sonst sauer würde. Ein Mann verlöre seine Manneskraft, wenn er mit einer menstruierenden Frau schlafe. Und der Glaube, dass man während der Monatsblutung weder baden noch schwimmen sollte, hält sich hartnäckig. Dass selbst der mächtigste Mann der Welt, Rüpelpräsident Donald Trump, nicht davor zurückschreckt, Frauen aufgrund ihrer biologischen Besonderheit zu verhöhnen, zeigt, wie wichtig es ist, darüber zu reden. Rückblick: Nach seiner ersten TV-Debatte wütete Trump über die Moderatorin Megyn Kelly: „Man kann sehen, dass Blut aus ihren Augen herauskam, dass Blut wo auch immer bei ihr herauskam.“

Diese skandalöse Aussage sorgte für Empörung– nicht zuletzt, weil sie einen besonders frauenfeindlichen Irrglauben zum Inhalt hat: Hartnäckig hält sich nämlich das Gerücht, dass die Hormonschwankungen während des Zyklus die kognitiven Fähigkeiten der Frauen negativ beeinflussen. Frauen seien während der Monatsblutung schlichtweg gaga und deshalb nicht in der Lage, wichtige Entscheidungen zu treffen.

Zumindest mit diesem Quatsch räumten Zürcher Forscher in der vergangenen Woche auf: Während der beiden Menstruationszyklen maßen die Schweizer Forscher bei ihren Probandinnen regelmäßig das Level an Östrogen, Progesteron und Testosteron. Gleichzeitig testeten sie verschiedene Aspekte ihrer kog­nitiven Leistungsfähigkeit wie etwa die Fähigkeit, sich auf zwei Dinge gleichzeitig zu konzentrieren. Ihr Fazit: Obwohl es individuelle Ausnahmen geben kann, sind Frauen auch während ihrer Blutung bei vollstem Verstand.