Von Judith Sam

Innsbruck — „Jugend ohne Ablaufdatum, kein Fältchen bis ins hohe Alter" — Kosmetikfirmen geizen nicht mit großspurigen Versprechen. Da überrascht es nicht, dass jeder Österreicher im Schnitt 300 Euro jährlich für Körperpflege-, Wellness- und Schönheitsartikel ausgibt. Doch die unzähligen Cremes gegen Pickel, Rötungen und Co. werfen so manche Frage auf:

Enthalten tierversuchsfreie, Bio-, vegane und Naturprodukte, was die Verpackung verspricht?

Ein fertiges Kosmetikprodukt darf laut EU-Richtlinie nicht an Tieren getestet werden. „Die einzelnen Inhaltsstoffe und Produkt-Vorstufen aber schon — auch innerhalb der EU", weiß Birgit Schiller vom Verein für Konsumenteninformation.

Auch Logos sind teils irreführend: „Manche Hersteller erfinden Logos. Das wirkt gut, hat aber keinen Inhalt." Damit nicht genug. Firmen könnten bei der deutschen Tierschutzorganisation PETA angeben, dass ihr Produkt tierversuchsfrei ist. Dann darf die Firma das „PETA-tierversuchsfrei-Logo" aufdrucken: „Ob die Angaben stimmen, wird nie geprüft."

Es gebe nur zwei Logos (https://blog.vki.at), vom deutschen Tierschutzbund und der Organisation „cruelty free international", die garantieren, dass kein Tier für die Creme leiden musste.

Ähnlich desillusionierend ist die Situation bei Naturprodukten. Laut Marieke Jörg von www.oekotest.de ist bei Kosmetik oft die Rede von Pflanzen- oder Kräuterkosmetik: „Was dem Verbraucher einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Produkten vermittelt. Unter dem grünen Deckmantel stecken aber oft herkömmliche Chemiekeulen."

Als Beispiel nennt Jörg die Firma „Butter London": „Sie stellt zwar Nagellack her und keine Cremes, die Thematik ist jedoch dieselbe. Auf dem Lack stand beim letzten Ökotest, er sei ,vegan'." Laut Firmen-Homepage war jedoch Guanin enthalten — das aus Fischschuppen hergestellt wird. Auf Jörgs Nachfrage erklärte „Butter London", man behaupte ja gar nicht, dass die Lacke vegan sind.

Auf die Frage nach Orientierungshilfen für Käufer nennt Jörg Logos wie „Demeter", „Nature", und „Cosmos": „Die versprechen für Naturkosmetik strenge Standards." Das „Veganblume"-Logo schließe aus, dass Inhaltsstoffe von Wirbeltieren enthalten sind: „Einige Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs, wie Bienenwachs, Wollfett oder der aus Schildläusen gewonnene Farbstoff Karminrot, sind aber auch in Naturkosmetik üblich."

Wie lange halten Make-ups und Sonnencremes?

„Sobald man ein Produkt öffnet, hat man bis zu 24 Monate Zeit, um es aufzubrauchen", weiß Eva Schellhorn. Die konkreten Daten stehen laut der Mitarbeiterin der Douglas-Filiale in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße auf der Verpackung: „Kauft man die Creme heute und lässt sie versiegelt, kann man sie auch in fünf Jahren noch öffnen und sorglos verwenden."

Welche Folgen kann es haben, wenn man Abgelaufenes oder Produkte aufträgt, die man nicht verträgt?

Laut Schellhorn kommt es immer wieder vor, dass Kunden Hautcremes wegen Unverträglichkeiten zurückbringen: „Ein typisches Beispiel sind Sonnencremes, die viel Öl beinhalten. Da schwitzt die Haut unter der Creme, was zu ,Mallorca-Akne' führen kann." Um dem vorzubeugen, besitzen immer mehr Kunden einen Allergiepass vom Dermatologen, in dem die jeweiligen Auslöser notiert sind. „Meist handelt es sich dabei um Parabene. Darum kommen diese Wirkstoffe, die Produkte haltbarer machen, mittlerweile in 90 Prozent der Cremes nicht mehr vor", schildert Schellhorn.

Trägt man Cremes auf, deren Ablaufdatum überschritten ist, sind die enthaltenen Wirkstoffe zwar noch wirksam. Doch laut Dermatologin Barbara Franz von www.hautsachegut.at bildet sich besonders auf Cremes in Döschen ein regelrechter Keim-Rasen: „Man fasst ja immer mit den Fingern hinein und die sind meist nicht steril. Jedes Mal taucht man so Keime in die Creme. Die können zu Pickeln führen."

Macht es Sinn, spezielle Cremes für alle Körperbereiche zu verwenden?

Die Wiener Dermatologin Franz hat auf ihrem Nachttisch sechs Cremes stehen: „Jede Körperzone hat eigene Bedürfnisse. Auf den Füßen befinden sich etwa kaum Talgdrüsen. Darum werden sie rasch trocken und rissig." Sie mit Sheabutter einzureiben, helfe dagegen. Auf den Wangen jedoch wäre so eine Creme viel zu reichhaltig.

Sind Mogelpackungen bei Kosmetika gängig?

Die deutsche Stiftung Warentest kürt regelmäßig die „Mogelpackung des Monats". Dabei kommen laut Birgit Rehlender oft Kosmetikprodukte vor: „Die Cremetiegel haben etwa einen hohlen Deckel, extrem gewölbten Böden oder zu dicke Wände. Das täuscht mehr Inhalt vor, als enthalten ist." Teils seien die Schachteln auch so geschickt gefaltet, dass die Packung deutlich größer aussieht.

Die Stiftung Warentest konfrontierte erst kürzlich eine Firma mit dem Vorwurf, dass ihre Cremetuben heute weniger Inhalt hätten als früher, die Schachteln aber noch die alte Größe vorgaukeln. „Das ist also eine versteckte Preiserhöhung. Die Firma erklärte, dass die Rohstoffe teurer wurden und sie die Mehrkosten so an den Verbraucher weitergeben", weiß Rehlender.