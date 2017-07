Kitzbühel – Wer erfolgreich abspecken möchte, muss auf seine Energiebilanz achten. Beim kostenlosen Infoabend „Abnehmen – wie es wirklich funktioniert“ gab’s kürzlich vom Internisten und Sportmediziner Kurt Moosburger viele Tipps rund um Bewegung und bewusste Ernährung.

„Wenn es ums Abnehmen geht, ist einzig und allein die Energiebilanz ausschlaggebend, die sich aus der Differenz zwischen Energiezufuhr und Energieumsatz ergibt“, betonte Moosburger. „Es geht also darum, die Energiezufuhr dem Energiebedarf anzupassen. Wer sich mehr bewegt, kann auch mehr essen.“

Den Besuchern des AK Infoabends „Abnehmen – wie es wirklich funktioniert“ in Kitzbühel empfahl der Experte eine fettbewusste Ernährung im Rahmen einer ausgewogenen Mischkost. Abnehm-Trends wie Trennkost, Fatburner, FdH etc. verwies er in das Reich der Mythen: „Die einzige Möglichkeit, sein Gewicht dauerhaft zu reduzieren, ohne dem Körper zu schaden, ist eine Veränderung der Essgewohnheiten kombiniert mit mehr Bewegung.“

Bezirkskammerleiter Christian Pletzer freute sich sehr, dass 92 Besucher gekommen waren. Viele von ihnen beteiligten sich rege an der Diskussion und stellten im Anschluss noch Fragen an den Experten. (TT)